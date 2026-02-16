Niet zoals bij Standard en Antwerp: alarmfase rood voor Michel-Ange Balikwisha bij Celtic?

Michel-Ange Balikwisha beleeft een bijzonder moeilijk eerste seizoen bij Celtic. De ex-speler van Standard en Antwerp lijkt er volledig van de radar verdwenen.

Zes maanden geleden betaalde Celtic maar liefst 5,20 miljoen euro om Michel-Ange Balikwisha binnen te halen. Daarmee verliet hij Antwerp na 30 doelpunten en 17 assists in 145 wedstrijden.

Sindsdien mocht Balikwisha proeven van zijn eerste selecties bij de nationale ploeg van de Democratische Republiek Congo, samen met onder meer Matthieu Epolo en Mario Stroeykens. Hij nam nadien ook deel aan de Afrika Cup. Maar op clubniveau loopt het veel moeilijker.

Niet in de plannen van Martin O’Neill

De voormalige Standard-belofte begon het seizoen nog met twee basisplaatsen. Daarna moest hij het stellen met invalbeurten in de vijf daaropvolgende wedstrijden. Vervolgens kwam hij helemaal niet meer in actie tot aan zijn vertrek naar de Afrika Cup.

Sinds zijn terugkeer is de situatie nog verslechterd. Celtic haalde hem uit de Europa League-selectie en zette hem de voorbije drie competitiewedstrijden niet eens meer op het wedstrijdblad.



Rekent trainer Martin O’Neill, die werd aangesteld terwijl Balikwisha op de Afrika Cup was, nog op hem? De 73-jarige Noord-Ier tekende slechts tot het einde van het seizoen, maar voor Balikwisha dreigt zijn eerste buitenlandse avontuur wel erg negatief te eindigen...