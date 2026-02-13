'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet'

De bouwwoede van Club Brugge is nog lang niet gestild. Terwijl de plannen richting een nieuw stadion eindelijk de goede richting in aan het gaan zijn, wordt er ook gedroomd van veel meer. Zo ook van een nieuw jeugdcomplex.

Het minste wat we op dit moment kunnen zeggen, is dat Club Brugge verdeeld is. Niet als het gaat over de interne rangen - daar zijn de neuzen wel allemaal dezelfde richting aan het uitwijzen momenteel en sportief gaat het blauw-zwart voor de wind.

Club Brugge wil versplintering tegengaan

Maar wel als het gaat over de locaties. Club Brugge speelt momenteel op Jan Breydel, waar er binnenkort zou moeten gestart worden met werken aan het stadion om een nieuwe tempel te kunnen neerzetten op de Olympiasite.

Ondertussen traint de A-kern wel al een tijdje op het Basecamp in Knokke-Heist. Diverse jeugdteams trainen ondertussen rond het stadion op de Olympiasite, maar Club NXT werkt zijn wedstrijden wel af in The Nest in Schiervelde.

Club Brugge denkt aan nieuw jeugdcomplex

De vrouwenploeg komt dan weer soms aan het werk in Aalter, terwijl ook de U18 traint in het Basecamp. Versplintering qua locaties dus en daar wil blauw-zwart iets gaan aan verhelpen, want ze willen nog meer gaan bouwen.



Volgens Het Laatste Nieuws willen ze - liefst op Brugs grondgebied - een nieuw complex neerpoten voor alle jeugd. Het zou een volledig nieuw jeugdcomplex uit de aarde willen stampen. Als het niet in Brugge kan, zal er net als voor het Basecamp in Knokke-Heist worden uitgeweken.