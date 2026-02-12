Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer"

Christopher Scott kon zijn ontgoocheling niet verbergen na de zware 0-4-nederlaag van Royal Antwerp FC tegen RSC Anderlecht in de halve finale van de beker. Op de Bosuil ging het helemaal mis, amper een week nadat Antwerp nog met 0-1 was gaan winnen in Brussel.

"Ik weet echt niet wat er gebeurde", gaf Scott toe. "Voor mij, zoals voor iedereen, was het van het begin tot het einde slecht. Defensie, offensie, ik weet niet waarom, maar het was slecht voor iedereen", klonk het eerlijk.

Antwerp was niet klaar

Volgens de middenvelder zat het probleem vooral in de voorbereiding en de ingesteldheid. "Het team was niet klaar, het lijkt erop dat we niet klaar waren. Mentaal misschien, ik weet niet waarom. Maar dat gebeurde vandaag", zei hij.

De vroege openingstreffer van Anderlecht speelde mogelijk een grote rol. "Was het vanwege het eerste doel in de eerste minuut? Ik weet het niet, het is altijd mentaal. Normaal moeten we daarna samen blijven en onze wedstrijd spelen. We deden dat niet. De coach zei dat zij het meer wilden, en mijn mening was ook zo. Ze waren meer wakker, dat kon je zien", verklaarde hij.

Supporters Antwerp wilden uitleg

Ook na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. "Ik weet echt niet waarom het niet werkte in de tweede helft. Het was een chaotische wedstrijd. We speelden veel lange ballen. Het werkte niet", klonk het.

Na de match zocht de spelersgroep de supporters op. "Ik hoorde niet wat ze zeiden, want ze spraken Nederlands. Maar het is normaal dat ze ontgoocheld zijn. Het was een grote kans en we hebben het niet gehaald", besefte Scott.



Lees ook... Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!"›

Toch wil de Duitser snel vooruitkijken. "Voor de rest van het seizoen moeten we er 100 procent staan voor de supporters. We moeten het hoofd snel oprichten, want de volgende wedstrijd is al zaterdag. We moeten een grote reactie tonen en laten zien dat we nog een goed seizoen willen hebben", besloot hij strijdvaardig.