Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België
Foto: © photonews

RSC Anderlecht is op zoek naar een nieuwe coach. En die zoektocht loopt niet echt makkelijk voorlopig. Toch zou er zo goed als zeker witte rook zijn, al is het niet meteen het plan A dat dan ook effectief naar het Lotto Park zal komen.

Jon Dahl Tomasson heeft beslist om niet in te gaan op het aanbod van paars-wit, waardoor de Brusselaars hun vizier opnieuw van schouder moesten veranderen. Zo kwamen onder meer Maarten Martens en Paul Simonis opnieuw in beeld.

Anderlecht ziet kanshebber na kanshebber afhaken als coach

Die laatste zou ondertussen ook al neen hebben gezegd tegen een voorstel van paars-wit, waardoor de pistes stilaan aan het opdrogen zijn voor Anderlecht. En dus lijkt de keuze stilaan uit noodzaak te zijn gemaakt.

We maken niet opnieuw de fout om te zeggen dat de zaak al beklonken is, want RSC Anderlecht heeft ons de voorbije tijd meer dan eens verrast met last minute wendingen. Toch lijkt het er sterk op dat de nieuwe trainer van paars-wit nu wel bekend is.

Anderlecht heeft beet en zal Alfred Schreuder aanstellen

Maar toch: volgens informatie van Walfoot zou er effectief een akkoord zijn met Al-Diraiyah, de club van Alfred Schreuder. De Nederlander verdiende daar erg goed, maar zou bereid zijn geweest om fors in te leveren om opnieuw in Europa aan de slag te kunnen.

Lees ook... Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie?
Schreuder stond van januari tot juni 2022 aan het roer bij Club Brugge en pakte toen een onverwachte landstitel met blauw-zwart... om daarna plots te vertrekken richting Ajax Amsterdam. Daar was zijn passage een stuk minder overtuigend en intussen was hij uitgeweken naar het Midden-Oosten. Anderlecht zou hem na de halve finales in de Beker van België voorstellen als nieuwe coach.

