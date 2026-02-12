Eddy Snelders moet de cel in: dit is zijn straf bij het Hof van Beroep

Het lijkt wel 'procesdag' op donderdag. Ook in het proces rond Eddy Snelders is er eindelijk duidelijkheid. De voormalig voetbalcommentator en Rode Duivel heeft in beroep opnieuw vijf jaar cel gekregen, waarvan achttien maanden effectief.

Vorige maand was er een zitting voor het Hof van Beroep in Antwerpen waar de zaak van Eddy Snelders werd besproken. De gewezen profvoetballer en analist gaf daar toen aan dat hij blij was dat hij betrapt was geworden.

Hof van Beroep spreekt zelfde straf uit voor Eddy Snelders

Hij ging op dat moment in beroep tegen zijn straf van 5 jaar, waarvan 18 maanden effectief en 42 maanden met uitstel. In beroep is zijn straf nu wel bevestigd geworden: de rechtbank van het Hof van Beroep heeft dezelfde straf opgelegd.

Eddy Snelders werd vorige zomer door de Antwerpse rechtbank schuldig bevonden aan een hele resem feiten, waaronder voyeurisme en exhibitionisme, openbare zedenschennis en enkele aanrandingen. Dat leverde hem toen die straf op.

Advocate wilde af van effectieve celstraf voor Eddy Snelders

Snelders zelf wilde af van de effectieve celstraf, omdat dat een rem zou kunnen zijn op zijn werk bij de psychologen. "Hem naar de gevangenis sturen zou de meest onverantwoorde beslissing zijn", aldus zijn advocate vorige maand.



De advocate is dan ook teleurgesteld, klinkt het bij Radio 2: "Zijn therapie zal nu worden stopgezet. Ik had op iets anders gehoopt, maar het is natuurlijk het hof dat beslist", is zij zeer ontgoocheld in de gang van zaken.