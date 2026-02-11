Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden

De wintermercato ligt ondertussen anderhalve week achter ons. Dé méést spraakmakende actie van een Belgische club was geen inkomende transfer, maar een weigering om een speler te laten gaan. We kruipen even in het hoofd van Bart Verhaghe en Dévy Rigaux.

Crystal Palace was in het slot van de wintermercato bereid om maar liefst veertig miljoen euro te betalen om Joel Ordoñez naar Engeland te halen. Club Brugge besloot zonder verpinken dat het Belgische transferrecord (nog) niet scherper moest gesteld worden.

Voor de volledigheid: dat record staat momenteel eveneens in het blauw-zwart in de geschiedenisboeken geschreven. AC Milan betaalde enkele zomer geleden 37,5 miljoen euro voor Charles De Ketelaere.

Symbolische kaap

Er is echter een reden waarom Club Brugge besloot om het aantrekkelijke aanbod van Crystal Palace te weigeren. Bart Verhaeghe en Dévy Rigaux zijn er heilig van overtuigd dat de 21-jarige Ecuadoriaan een symbolische kaap zal ronden.

Vooreerst is ook Atlético Madrid concreet geïnteresseerd in Ordoñez. En wie is de volgende tegenstander van blauw-zwart op Het Kampioenenbal? Een goede prestatie tegen Los Colchoneros zal zijn marktwaarde de hoogte in duwen.

Lucratief WK-jaar

Bovendien is de 14-voudig Ecuadoriaans international komende zomer een vaste waarde op het WK. Het is nu eenmaal een feit dat de zomertransfers in een WK-jaar lucratiever én interessanter zijn voor de verkopende partijen.





Club Brugge is er dan ook heilig van overtuigd dat Ordoñez komende zomer vijftig miljoen euro kan opbrengen. Een bedrag in die grootorde werd pakweg vijf jaar geleden niet voor mogelijk geacht in België. Dat staat echter niet in het woordenboek van Verhaeghe…