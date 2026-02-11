Hugo Broos houdt zich niet in en is snoeihard voor Anderlecht

Hugo Broos houdt zich niet in en is snoeihard voor Anderlecht

De onrust bij Anderlecht blijft duren. Voor de cruciale bekerclash op de Bosuil klinkt zware kritiek van Hugo Broos, die stelt dat paars-wit al jaren de juiste koers kwijt is.

De chaos bij Anderlecht gaat gewoon verder. Donderdag speelt het op de Bosuil de terugwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup. In eigen huis verloor paars-wit met 0-1. Antwerp staat er beter op, maar Anderlecht maakt nog steeds een kans.

Het zal die wedstrijd moeten spelen onder leiding van Jérémy Taravel na de vele vertrekken. Volgens Hugo Broos is het al aan het mislopen sinds het ontslag van Vincent Kompany. "Met Kompany was er een duidelijke lijn, ja", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Hugo Broos is snoeihard voor Anderlecht

"Je wist en zag toen waar ze naartoe wilden. Maar wat er de voorbije drie, vier jaar is gebeurd – dan heb ik het over de prestaties op het veld en al het gedoe ernaast – is ongelofelijk en ongezien in de geschiedenis van Anderlecht."

"Ik denk dat Constant Vanden Stock zich al een paar keer heeft omgedraaid in zijn graf", gaat Broos verder. "Neem nu Jean Kindermans. Dat je hem ontslaat als jeugdcoördinator en vervolgens toch weer wil binnenhalen: dat is toch dramatisch beleid? Dat is toch lachwekkend?"

Anderlecht-coryfee Jan Mulder ziet clubleiding weer in de fout gaan: "Daar draait het om"
De huidige bondscoach van Zuid-Afrika ziet dat niemand nog een voorbeeld moet nemen aan Anderlecht. "Al die wisselingen aan de top en de lat die intussen te hoog werd gelegd: het is nefast geweest voor de club en de ploeg", aldus Broos.

Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (12/02).

