Goed nieuws voor Arthur Vermeeren: Marseille grijpt in
De zware nederlaag tegen PSG heeft Roberto De Zerbi de kop gekost bij Olympique Marseille. De Franse club maakte vanochtend bekend dat het "in onderling overleg" afscheid neemt van zijn trainer, met onmiddellijke ingang.

De 5-0-pandoering tegen aartsrivaal PSG afgelopen weekend bleek de spreekwoordelijke druppel. Eerder liep Marseille ook al een flinke tik op in Europa, met een 3-0-nederlaag tegen Club Brugge en uitschakeling in de Champions League. Te veel averij in korte tijd.

“Na overleg tussen de eigenaar, voorzitter, sportief directeur en trainer is beslist om een verandering door te voeren aan het hoofd van de eerste ploeg”, klinkt het in een mededeling van de club. “Een moeilijke, maar doordachte beslissing in het belang van de club.”

Roberto De Zerbi is ontslagen bij Marseille, goed nieuws voor Vermeeren

De Zerbi streek in 2024 neer in Zuid-Frankrijk na zijn sterke periode bij Brighton. Vorig seizoen leidde hij Marseille nog naar een knappe tweede plaats in Ligue 1, achter het ongenaakbare PSG.

Dit seizoen staat OM vierde na 21 speeldagen, maar zowel het spel als de resultaten stonden de voorbije weken onder zware druk. De recente tikken in Europa en in eigen land versnelden uiteindelijk het verdict.


Voor Rode Duivel Arthur Vermeeren kan het trainersontslag mogelijk een frisse start betekenen. De jonge Belg belandde enkele weken geleden na een onnodige rode kaart op het strafbankje en bleef ook na zijn schorsing opvallend vaak aan de kant.

