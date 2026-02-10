📷 Realiseert Standard nog een uitgaande transfer?

De situatie van Thomas Henry blijft onzeker. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri willen verschillende ploegen hem nog binnenhalen voor een uitleenbeurt.

Thomas Henry niet in de selectie

De voorbije weken werd Thomas Henry meermaals buiten de wedstrijdkern van Standard gelaten. De technische staf koppelde die keuzes aan tactische overwegingen.

De speler zelf oordeelt anders. Hij ziet die afwezigheden in een andere context en voelt zich de zondebok voor de mindere prestaties van de Rouches.

Die discussie zorgt er blijkbaar voor dat Henry voor de rest van het seizoen nog een oplossing wil vinden om wel te kunnen spelen. Transferjournalist Sacha Tavolieri meldt dat verschillende clubs hem nog volgen.

Enkele markten nog open

Het zou gaan om een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen. Dat zal dan wel een ploeg uit een Aziatische, Amerikaanse of Noord-Europese markt moeten zijn, waar de transferperiode nog loopt.

Henry ligt nog tot medio 2027 onder contract bij Standard, maar de club heeft ook nog een optie voor een extra seizoen. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 1 miljoen euro.



