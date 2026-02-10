Proto verdedigt verkoop van Angulo: "We willen niet in situatie van die club terechtkomen"

Het zijn geen aangename weken voor wie ook maar op gelijk welke manier betrokken is bij RSC Anderlecht. Dat beseft ook keepertrainer Silvio Proto maar al te goed.

Proto heeft veel vrienden verloren bij Anderlecht

Anderlecht zag deze week een groot deel van de omkadering verdwijnen. Daarvoor was ook al Angulo verkocht, een transfer die volgens veel waarnemers nooit had mogen gebeuren.

“Als je moet verkopen, moet je verkopen! Ik denk niet dat Anderlecht ooit in dezelfde financiële situatie wil terechtkomen als Standard. Dus moet je beslissingen nemen”, reageerde Silvio Proto bij Dans La Vestiaire.

Proto liet zich ook uit over hoe alles eraan toe gaat bij Anderlecht. Hij zag deze week verschillende vrienden vertrekken. “Maar anderzijds, als je kijkt naar de balans van Anderlecht en van Besnik Hasi, was hij niet meer te verdedigen.”

Kan Anderlecht nog dieper vallen?

Volgens Proto is het grote probleem dat de ploeg geen vertrouwen heeft. Toch vindt hij dat je als speler van Anderlecht veel meer moet kunnen brengen dan wat er nu te zien is. “We zitten in de put, ik weet niet of we nog dieper kunnen vallen.”



Vergeten wat er allemaal gebeurd is, is nu het beste. “Spelen voor het blazoen, vertrouwen terugvinden en de Anderlecht-ziel terugvinden die we de voorbije weken kwijtgeraakt zijn”, besluit Proto.