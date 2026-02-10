Opinie Ongeacht wat ze er bij Antwerp over zeggen: de beker is veruit het grootste resterende doel

Ongeacht wat ze er bij Antwerp over zeggen: de beker is veruit het grootste resterende doel
De Beker van België is veruit het grootste doel dat Antwerp nog mag koesteren. Ook al laat de 'Great Old' Play-off 1 nog niet helemaal los.

Na de competitienederlaag in Mechelen, de derde in de laatste vier speeldagen, werd benadrukt dat Antwerp nog altijd kans maakt op de Champions' Play-off. "Er is nog niets verloren", zweerde trainer Joseph Oosting. "We staan nog steeds op enkele puntjes van Play-off I." Ook Andreas Verstraeten gaf nog niet op. "Bij winst hadden we een goede zaak gedaan voor de top zes, maar er is nog altijd hoop. We blijven ervoor gaan."

Cijfermatig hebben ze gelijk: ze staan op amper drie punten van de zesde plaats. Ze moeten echter vier teams passeren om daar terecht te komen en de focus op de beker zal alleen maar groter worden. Om te weten wat er echt leeft binnen een club, moet je naar de supporters kijken. Die zongen voorbije zondag meer over de beker dan over wat anders. 

Return in halve finale van de beker volgt al snel

Het is niet zo dat Antwerp volop roteerde, of totaal niet op de afspraak was. Anders heb je geen 67% balbezit. Maar heeft het de overgave bij Mechelen helemaal 'gematcht'? Het antwoord op die vraag is eerder 'neen'. Spelers weten ook dat er vier dagen later de terugwedstrijd zou volgen in de halve finale van de beker, nota bene tegen een ploeg waar het een puinhoop is, met al een voorsprong op zak. 

Het is niet onlogisch dat Antwerp in de periode van de halve finales in de competitie niet op zijn best voor de dag kwam. Dat deden de andere halvefinalisten overigens ook niet. Charleroi ging plots thuis onderuit tegen Cercle Brugge. De situatie van Anderlecht is wel bij iedereen bekend. Union ging er het best mee om, geen nieuwigheid in het Belgische voetbal, maar pakte ook pas in de slotfase de zege tegen La Louvière. 

Antwerp na nederlaag in competitie naar bekerfinale?


Toen Antwerp na de 2 op 21 onder Wils achteraan belandde, werd Play-off I al buiten bereik geacht. Het is een veeg teken dat Antwerp na de heropleving de kloof met de top zes niet helemaal dichtte. "We moeten deze teleurstelling gebruiken om ons te plaatsen voor de finale", verwees Thibo Somers zondagavond wel naar de beker. Die finale halen en winnen, dat is waar het voor Antwerp om gaat in wat nog overblijft van dit seizoen.

