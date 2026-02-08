KV Mechelen verslaat Antwerp met fraaie counters en staat plots weer 5e op gelijke hoogte van Anderlecht

Met Gent, Charleroi en Anderlecht hadden concurrenten voor Play-off 1 steken laten vallen. Mechelen en Antwerp hadden de mogelijkheid om hiervan te profiteren. Het is Malinwa dat deze kans met beide handen heeft gegrepen.

KV Mechelen was zo gretig om snel het heft in handen te nemen. De thuisploeg had zelf aanvankelijk het meeste balbezit, maar sloeg toe op de tegenaanval. Na een hoekschop voor Antwerp werd Janssen onder druk gezet aan de Mechelse zestien. Vervolgens maakte vooral Marsa de juiste keuze op de tegenaanval. Na zijn splijtende pass stond Van Brederode alleen. De Nederlander schoof de 1-0 laag in doel.

Zijn gemiste kansen uit de vorige thuiswedstrijd waren zo vergeten. Na de openingstreffer kregen we een ander spelbeeld, met Mechelen dat voor de organisatie koos. Antwerp kreeg dus de bal, maar drong bij momenten ook nadrukkelijk aan. Janssen vond het gaatje voor een schot richting verste hoek. Miras verwerkte deze poging naar de buitenkant.

In het derde kwartier trilden de netten wél aan die kant. Nadat Somers de bal voor doel kopte, scoorde Tsunashima van dichtbij. De Japanner had echter ook handspel begaan, scheidsrechter D'Hondt keurde het doelpunt meteen af. Even later moest Foulon geblesseerd naar de kant: het laatste wapenfeit in een aardige maar wel gesloten eerste helft.

Na de pauze werd het warm aan het doel van Miras toen het sluitstuk van Malinwa moeite had met een knal van Scott. Miras moest even lossen, maar gooide zich toch net op tijd op het leer. Stilaan kreunde KVM echt wel onder de Antwerpse druk. Het was mooi meegenomen voor de thuisploeg dat het net dan nog eens kon tonen hoe belangrijk de counter kan zijn.





Vanrafelghem stelt zege KV Mechelen veilig

Van Brederode stuurde Vanrafgelghem alleen op doel af. De afwerking van de ex-Patro-speler was loepzuiver: hij vond de rechterhoek en maakte er zo 2-0 van. Kon Antwerp daarna nog iets terugdoen? Janssen ondernam nog een poging richting rechterhoek. Niets waar Miras geen raad mee wist, weliswaar in twee tijden.

Over een hele wedstrijd bekeken mocht er wel wat meer creativiteit zijn bij Antwerp. Dat werd tegen een efficiënt Mechelen cash betaald. Antwerp zal zo nog meer belang hechten aan het bekeravontuur. Mechelen staat na een 3 op 15 plots weer vijfde, met evenveel punten als Anderlecht. Het kan snel gaan in de strijd om de laatste plaatsjes voor Play-off 1, zonder kanshebbers die foutloos blijven in de laatste rechte lijn.