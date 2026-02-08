Datum: 08/02/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 24
Stadion: Achter de Kazerne
KV Mechelen verslaat Antwerp met fraaie counters en staat plots weer 5e op gelijke hoogte van Anderlecht
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
Foto: © photonews

Met Gent, Charleroi en Anderlecht hadden concurrenten voor Play-off 1 steken laten vallen. Mechelen en Antwerp hadden de mogelijkheid om hiervan te profiteren. Het is Malinwa dat deze kans met beide handen heeft gegrepen.

KV Mechelen was zo gretig om snel het heft in handen te nemen. De thuisploeg had zelf aanvankelijk het meeste balbezit, maar sloeg toe op de tegenaanval. Na een hoekschop voor Antwerp werd Janssen onder druk gezet aan de Mechelse zestien. Vervolgens maakte vooral Marsa de juiste keuze op de tegenaanval. Na zijn splijtende pass stond Van Brederode alleen. De Nederlander schoof de 1-0 laag in doel. 

Zijn gemiste kansen uit de vorige thuiswedstrijd waren zo vergeten. Na de openingstreffer kregen we een ander spelbeeld, met Mechelen dat voor de organisatie koos. Antwerp kreeg dus de bal, maar drong bij momenten ook nadrukkelijk aan. Janssen vond het gaatje voor een schot richting verste hoek. Miras verwerkte deze poging naar de buitenkant. 

In het derde kwartier trilden de netten wél aan die kant. Nadat Somers de bal voor doel kopte, scoorde Tsunashima van dichtbij. De Japanner had echter ook handspel begaan, scheidsrechter  D'Hondt keurde het doelpunt meteen af. Even later moest Foulon geblesseerd naar de kant: het laatste wapenfeit in een aardige maar wel gesloten eerste helft. 

Na de pauze werd het warm aan het doel van Miras toen het sluitstuk van Malinwa moeite had met een knal van Scott. Miras moest even lossen, maar gooide zich toch net op tijd op het leer. Stilaan kreunde KVM echt wel onder de Antwerpse druk. Het was mooi meegenomen voor de thuisploeg dat het net dan nog eens kon tonen hoe belangrijk de counter kan zijn.

Vanrafelghem stelt zege KV Mechelen veilig

Van Brederode stuurde Vanrafgelghem alleen op doel af. De afwerking van de ex-Patro-speler was loepzuiver: hij vond de rechterhoek en maakte er zo 2-0 van. Kon Antwerp daarna nog iets terugdoen? Janssen ondernam nog een poging richting rechterhoek. Niets waar Miras geen raad mee wist, weliswaar in twee tijden.

Over een hele wedstrijd bekeken mocht er wel wat meer creativiteit zijn bij Antwerp. Dat werd tegen een efficiënt Mechelen cash betaald. Antwerp zal zo nog meer belang hechten aan het bekeravontuur. Mechelen staat na een 3 op 15 plots weer vijfde, met evenveel punten als Anderlecht. Het kan snel gaan in de strijd om de laatste plaatsjes voor Play-off 1, zonder kanshebbers die foutloos blijven in de laatste rechte lijn. 

Opstellingen

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 7.6 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/39 (33.3%)
Meer statistieken
St. Jago Tommy 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Konaté Mory 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
Meer statistieken
Marsa Jose A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Antonio Bill 71' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 7/15 (46.7%)
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mrabti Kerim 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Intercepties: 5
Meer statistieken
Hammar Fredrik 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
Meer statistieken
Servais Mathis 71' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 20/31 (64.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
van Brederode MyronA 79' 8.4 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Boersma Bouke 90' -
Vanrafelghem Keano 79' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Bank
Bafdili Bilal 11' 7.1 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bandé Hassane 0' 6.4  
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Raman Benito 11' 6.4 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Van Ingelgom Tijn 0'  
Truyf Ian 0'  
Struyf Ian 0'  
Ozdemir Halil 0'  
Golic Lovro 0'  
Zekri Moncef 19' 7.0 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Decoene Massimo   19' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Verstraeten Andreas   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 65/71 (91.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 70/77 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Van Den Bosch Zeno 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 73/83 (88%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Somers Thibo 61' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Praet Dennis 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 57/70 (81.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Dierckx Xander 79' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/25 (68%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Foulon Daam 38' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Scott Christopher 79' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Janssen Vincent 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Vandeplas Gerard 61' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Al-Sahafi Marwan 52' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Babadi Isaac 11' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Schoten op doel: 2/3
Meer statistieken
Valencia Anthony 29' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 0'  
Bijl Glenn 11' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kouyaté Kiki 0'  
Hamdaoui Youssef 29' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Achihi Orseer 0'  
Herbeleef KV Mechelen - Antwerp
21:11

Met Gent, Charleroi en Anderlecht hadden concurrenten voor Play-off 1 steken laten vallen. Mechelen en Antwerp hadden de mogelijkheid om hiervan te profiteren. Het is Malin...

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp
