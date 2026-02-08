Reactie 📷 Vermant en Tzolis achterna? Speciale viering bij KV Mechelen, met een stevige vloek erbovenop

Een eerste zege in zes matchen laat KV Mechelen dromen van Play-off 1. Dan mag er eens gevloekt worden van ontlading en hoort een speciale viering er ook gewoon bij. Dat laatste doet wat denken aan wat Romeo Vermant en Nikolas Tzolis ook al weleens gedaan hebben bij Club Brugge.

Toen KV Mechelen op een 2-0-voorsprong kwam tegen Antwerp, werd het publiek op een bijzonder beeld getrakteerd door Tommy St. Jago, Myron van Brederode en Kiki Vanrafelghem. "Kiki had me deze week gevraagd om de viering samen te doen. Het kon niet beter dan dat ik de assist gaf en hij het doelpunt maakte. Daarna hebben we die viering gedaan", aldus Van Brederode.

Allemaal goed en wel, maar wat betekende het nu juist? Hierover werden de lippen op elkaar gehouden. Voorlopig blijft het een geheim. "We hadden deze week op training afgesproken dat we iets gingen doen, maar we gaan het voor onszelf houden", maakt Vanrafelghem er een mysterie van. "Het was gewoon een viering van onszelf."

Opvallende vieringen bij KVM na de doelpunten

Het vieren van de 1-0 sprong iets minder in het oog, maar sprak ook wel voor zich. Van Brederode, die de openingstreffer voor zijn rekening nam, liep in de armen van Fred Vanderbiest. "Hij blijft me vertrouwen geven en me opstellen. Ik speel bijna altijd nog negentig minuten, ook al presteerde ik wat minder goed. Ik wilde dit met hem vieren, want hij heeft me gehaald."

Van Brederode kwam dus eindelijk nog eens op het scorebord. "Het werd godverdomme tijd", zegt hij daar zelf over. De Nederlander stond negen wedstrijden droog. Vooral in de vorige thuismatch tegen Westerlo miste hij reuzekansen. "Het is dat jij erover begint, ik wil dat zo snel mogelijk vergeten. Ik was de matchen zonder doelpunt niet aan het tellen, maar het gaat wel meespelen in je hoofd."

Vanderbiest twijfelde nooit aan Van Brederode

Lees ook... KV Mechelen verslaat Antwerp met fraaie counters en staat plots weer 5e op gelijke hoogte van Anderlecht
Toch nog eens polsen ook bij Vanderbiest waarom Van Brederode in die reeks wedstrijden altijd in de ploeg is blijven staan. De KVM-trainer twijfelde duidelijk geen moment aan zijn speler. "Als Myron aan vijftig procent speelt, is hij nog altijd  één van de beteren bij ons", klinkt het. 

