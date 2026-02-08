Rondje Europa: Haaland redt Guardiola, Kompany maakt indruk en rond deze Rode Duivel kan Garcia niet meer

In Europa was het op zondag opnieuw alle hens aan dek. In diverse competities kwamen heel wat topploegen in actie. Daarbij maakten ook opnieuw een aantal Rode Duivels en topspelers heel wat indruk Een overzicht is dus op zijn plaats.

Liverpool - Manchester City 1-2

In Engeland twee wedstrijden op zondag. De topper was het treffen tussen Liverpool en Manchester City. De thuisploeg leek op weg naar de overwinning na een late treffer van Szoboslai, maar in de slotfase keerde de match nog helemaal.

Silva kon op aangeven van Haaland gelijkmaken, in de slotfase kwam er nog een strafschop voor The Citizens en kon Haaland de drie punten pakken voor The Citizens. De VAR keurde de 1-3 nog af, doelpuntenmaker Szoboslai pakte nog rood. Doku was nog geblesseerd. De Cuyper verloor met Brighton & Hove Albion van Crystal Palace met 0-1.

Bayern München - Hoffenheim 5-1

Bayern München heeft de crisis helemaal weten te bezweren. Tegen Hoffenheim wonnen ze met heel veel overwicht, na een snelle rode kaart voor de bezoekers. Kane pakte uit met twee strafschoppen om zijn team op rozen te zetten.

Diaz maakte met een hattrick de wedstrijd daarna helemaal monddood, goed voor een prima overwinning. Bakayoko en Vandevoordt bleven op de bank bij Leipzig in hun zege op bezoek bij Köln, waar Castro-Montes geblesseerd aan de kant bleef.

Bologna - Parma 0-1

Mandela Keita blijft in Italië verbazen. De Belgische middenvelder heeft dit seizoen bij Parma duidelijk een stap gezet en is intussen zelfs het lievelingetje van de journalisten geworden. Zelfs na de nederlaag tegen Juventus, had La Gazzetta dello Sport enkel oog voor hem.





Ook deze zondag zette hij opnieuw een echte topprestatie neer op verplaatsing bij Bologna. Keita was alomtegenwoordig op het middenveld en was één van de grote architecten van de 0-1-zege van Parma. Internazionale won indrukwekkend bij Sassuolo met 0-5.

Premier League

08/02/2026 15:00 Brighton - Crystal Palace 0-1 08/02/2026 17:30 Liverpool FC - Manchester City 1-2

Bundesliga

08/02/2026 15:30 1. FC Köln - RB Leipzig 1-2 08/02/2026 17:30 Bayern München - 1899 Hoffenheim 5-1

Serie A