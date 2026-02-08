Rondje Europa: Haaland redt Guardiola, Kompany maakt indruk en rond deze Rode Duivel kan Garcia niet meer

Rondje Europa: Haaland redt Guardiola, Kompany maakt indruk en rond deze Rode Duivel kan Garcia niet meer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In Europa was het op zondag opnieuw alle hens aan dek. In diverse competities kwamen heel wat topploegen in actie. Daarbij maakten ook opnieuw een aantal Rode Duivels en topspelers heel wat indruk Een overzicht is dus op zijn plaats.

Liverpool - Manchester City 1-2

In Engeland twee wedstrijden op zondag. De topper was het treffen tussen Liverpool en Manchester City. De thuisploeg leek op weg naar de overwinning na een late treffer van Szoboslai, maar in de slotfase keerde de match nog helemaal.

Silva kon op aangeven van Haaland gelijkmaken, in de slotfase kwam er nog een strafschop voor The Citizens en kon Haaland de drie punten pakken voor The Citizens. De VAR keurde de 1-3 nog af, doelpuntenmaker Szoboslai pakte nog rood. Doku was nog geblesseerd. De Cuyper verloor met Brighton & Hove Albion van Crystal Palace met 0-1.

Bayern München - Hoffenheim 5-1

Bayern München heeft de crisis helemaal weten te bezweren. Tegen Hoffenheim wonnen ze met heel veel overwicht, na een snelle rode kaart voor de bezoekers. Kane pakte uit met twee strafschoppen om zijn team op rozen te zetten.

Diaz maakte met een hattrick de wedstrijd daarna helemaal monddood, goed voor een prima overwinning. Bakayoko en Vandevoordt bleven op de bank bij Leipzig in hun zege op bezoek bij Köln, waar Castro-Montes geblesseerd aan de kant bleef.

Bologna - Parma 0-1

Mandela Keita blijft in Italië verbazen. De Belgische middenvelder heeft dit seizoen bij Parma duidelijk een stap gezet en is intussen zelfs het lievelingetje van de journalisten geworden. Zelfs na de nederlaag tegen Juventus, had La Gazzetta dello Sport enkel oog voor hem.

Ook deze zondag zette hij opnieuw een echte topprestatie neer op verplaatsing bij Bologna. Keita was alomtegenwoordig op het middenveld en was één van de grote architecten van de 0-1-zege van Parma. Internazionale won indrukwekkend bij Sassuolo met 0-5.

Premier League

08/02/2026 15:00Brighton - Crystal Palace0-1
08/02/2026 17:30Liverpool FC - Manchester City1-2

Bundesliga

08/02/2026 15:301. FC Köln - RB Leipzig1-2
08/02/2026 17:30Bayern München - 1899 Hoffenheim5-1

Serie A

08/02/2026 12:30Bologna - Parma0-1
08/02/2026 15:00Lecce - Udinese2-1
08/02/2026 18:00Sassuolo - Inter Milaan0-5
08/02/2026 20:45Juventus - Lazio-

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Liverpool FC
Manchester City

Meer nieuws

LIVE Pirard houdt Tresoldi en Onyedika van de 4-0 Live

LIVE Pirard houdt Tresoldi en Onyedika van de 4-0

20:10
LIVE: Mechelen gaat met krappe voorsprong rusten tegen Antwerp na felbevochte eerste helft Live

LIVE: Mechelen gaat met krappe voorsprong rusten tegen Antwerp na felbevochte eerste helft

20:05
Gaat Divock Origi stoppen? Zijn makelaar antwoordt duidelijk

Gaat Divock Origi stoppen? Zijn makelaar antwoordt duidelijk

19:30
Zet die champagne al maar koud: trein uit het Waasland dendert richting Jupiler Pro League

Zet die champagne al maar koud: trein uit het Waasland dendert richting Jupiler Pro League

19:00
🎥 Werd Anderlecht benadeeld tegen Racing Genk? Heel wat discussie over één bepaalde fase

🎥 Werd Anderlecht benadeeld tegen Racing Genk? Heel wat discussie over één bepaalde fase

18:45
3
Al voor de aftrap een vijfvoudige(!) domper voor Ivan Leko en Club Brugge tegen Standard

Al voor de aftrap een vijfvoudige(!) domper voor Ivan Leko en Club Brugge tegen Standard

18:30
1
Union wint verdiend van stug La Louvière

Union wint verdiend van stug La Louvière

18:01
Zelfverzekerde Kos Karetsas twijfelt niet aan top zes: "Anderlecht compleet gedomineerd" Reactie

Zelfverzekerde Kos Karetsas twijfelt niet aan top zes: "Anderlecht compleet gedomineerd"

17:45
1
🎥 Thibaut Courtois had het probleem al aangekaart: stevig incident op training bij Real Madrid

🎥 Thibaut Courtois had het probleem al aangekaart: stevig incident op training bij Real Madrid

18:00
🎥 Anderlecht zal spijt hebben: Luis Vazquez scoort prachtig doelpunt bij Getafe

🎥 Anderlecht zal spijt hebben: Luis Vazquez scoort prachtig doelpunt bij Getafe

17:30
6
Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen?

Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen?

16:53
3
Verlaat ook Edward Still Anderlecht? Coach staat in belangstelling van Engelse club

Verlaat ook Edward Still Anderlecht? Coach staat in belangstelling van Engelse club

16:45
Edward Still hekelt arbitrage na discutabele goal: "We zijn er absoluut niet mee akkoord" Reactie

Edward Still hekelt arbitrage na discutabele goal: "We zijn er absoluut niet mee akkoord"

16:13
14
Franky Van der Elst looft twee Genk-spelers en wil ook nog wat kwijt over Nicky Hayen

Franky Van der Elst looft twee Genk-spelers en wil ook nog wat kwijt over Nicky Hayen

16:30
Van kwaad naar erger: dit heeft Tristan Degreef te zeggen na nieuwe nederlaag van Anderlecht

Van kwaad naar erger: dit heeft Tristan Degreef te zeggen na nieuwe nederlaag van Anderlecht

16:00
4
Doodziek Anderlecht gaat nu ook in Limburg kopje onder en pakt 5 op 24, Genk op één punt van top zes

Doodziek Anderlecht gaat nu ook in Limburg kopje onder en pakt 5 op 24, Genk op één punt van top zes

15:23
Standard krijgt zware klap te verwerken vlak voor topper tegen Club Brugge

Standard krijgt zware klap te verwerken vlak voor topper tegen Club Brugge

15:30
10
Opvallend: Marseille is nog altijd niet bekomen van wedstrijd tegen Club Brugge

Opvallend: Marseille is nog altijd niet bekomen van wedstrijd tegen Club Brugge

15:00
Schade bij Tobe Leysen valt niet mee: OH Leuven komt met belangrijke update na stevige botsing

Schade bij Tobe Leysen valt niet mee: OH Leuven komt met belangrijke update na stevige botsing

14:30
"Dat gaat Leko niet snel meer proberen": vindt Club Brugge oplossingen tegen Standard?

"Dat gaat Leko niet snel meer proberen": vindt Club Brugge oplossingen tegen Standard?

14:00
🎥 KAA Gent blijft gefrustreerd achter over ref en VAR na penalty: "Zal het er altijd moeilijk mee hebben" Reactie

🎥 KAA Gent blijft gefrustreerd achter over ref en VAR na penalty: "Zal het er altijd moeilijk mee hebben"

13:15
3
KAA Gent komt met meer nieuws over Wilfried Kanga na zware botsing: dit is er aan de hand

KAA Gent komt met meer nieuws over Wilfried Kanga na zware botsing: dit is er aan de hand

13:30
1
DR Congo schiet opnieuw in actie: twee spelers met de Belgische nationaliteit in het vizier

DR Congo schiet opnieuw in actie: twee spelers met de Belgische nationaliteit in het vizier

11:00
"Dit aanvaard ik niet": Hans Cornelis is héél duidelijk na nederlaag Charleroi

"Dit aanvaard ik niet": Hans Cornelis is héél duidelijk na nederlaag Charleroi

13:00
Radja Nainggolan doet opvallende uitspraak: "Ik kan dat niveau nog steeds aan"

Radja Nainggolan doet opvallende uitspraak: "Ik kan dat niveau nog steeds aan"

12:30
Antonio Conte geeft duidelijke stand van zaken over bankzitter Romelu Lukaku

Antonio Conte geeft duidelijke stand van zaken over bankzitter Romelu Lukaku

11:30
Michiel Jonckheere wijst de zwakke plek aan van KV Kortrijk: "Dat kan niet"

Michiel Jonckheere wijst de zwakke plek aan van KV Kortrijk: "Dat kan niet"

12:00
LIVE: Antwerp strijdt tussen bekerduels met Anderlecht voor top 6 in Mechelen: "Zijn geen schatjes achteraan"

LIVE: Antwerp strijdt tussen bekerduels met Anderlecht voor top 6 in Mechelen: "Zijn geen schatjes achteraan"

10:45
LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom

LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom

10:19
Sterkhouder Charleroi verklaart verrassende keuze van Hans Cornelis tegen Cercle Brugge

Sterkhouder Charleroi verklaart verrassende keuze van Hans Cornelis tegen Cercle Brugge

10:30
Zulte Waregem is klaar voor cruciale weken in de competitie: "Ook Anderlecht staat niet te springen"

Zulte Waregem is klaar voor cruciale weken in de competitie: "Ook Anderlecht staat niet te springen"

10:00
LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?

LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?

09:45
'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder'

'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder'

09:30
5
Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd"

Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd"

07:00
6
"Een natte droom": held van Cercle Brugge door het dolle heen na spektakelzege bij Charleroi

"Een natte droom": held van Cercle Brugge door het dolle heen na spektakelzege bij Charleroi

09:00
Tevreden of niet? CEO Genk maakt de tussentijdse balans op van Nicky Hayen

Tevreden of niet? CEO Genk maakt de tussentijdse balans op van Nicky Hayen

08:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 25
Leeds United Leeds United 3-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Manchester United Manchester United 2-0 Tottenham Tottenham
Fulham Fulham 1-2 Everton Everton
Wolverhampton Wolverhampton 1-3 Chelsea Chelsea
Bournemouth Bournemouth 1-1 Aston Villa Aston Villa
Burnley Burnley 0-2 West Ham Utd West Ham Utd
Arsenal Arsenal 3-0 Sunderland Sunderland
Newcastle United Newcastle United 2-3 Brentford Brentford
Brighton Brighton 0-1 Crystal Palace Crystal Palace
Liverpool FC Liverpool FC 1-2 Manchester City Manchester City

Nieuwste reacties

BlueWhiteSky BlueWhiteSky over KAA Gent komt met meer nieuws over Wilfried Kanga na zware botsing: dit is er aan de hand FCBalto FCBalto over Club Brugge - Standard: 3-0 Pontsjow Pontsjow over KV Mechelen - Antwerp: 1-0 BlueWhiteSky BlueWhiteSky over KAA Gent blijft gefrustreerd achter over ref en VAR na penalty: "Zal het er altijd moeilijk mee hebben" Jacques1963. Jacques1963. over Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Liverpool FC - Manchester City: 1-0 Zonnebankfrank knh Zonnebankfrank knh over 🎥 Werd Anderlecht benadeeld tegen Racing Genk? Heel wat discussie over één bepaalde fase De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Charleroi - Cercle Brugge: 3-4 Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Union SG - La Louvière: 2-1 Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over 🎥 Anderlecht zal spijt hebben: Luis Vazquez scoort prachtig doelpunt bij Getafe Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved