DR Congo schiet opnieuw in actie: twee spelers met de Belgische nationaliteit in het vizier

Lorenz Lomme
Reageer
DR Congo schiet opnieuw in actie: twee spelers met de Belgische nationaliteit in het vizier

De Democratische Republiek Congo wil zich in maart kwalificeren voor de eindronde van het WK 2026. Als dat lukt, heeft het een stevige troef in handen om verschillende spelers te overtuigen om voor De Luipaarden te kiezen.

De afgelopen maanden kozen verschillende spelers met een dubbele nationaliteit al voor de DRC. Mario Stroeykens, William Balikwisha en Matthieu Epolo sloten zich aan bij De Luipaarden en daar zullen waarschijnlijk nog wat namen bijkomen.

Foot Mercato meldde dit weekend namelijk dat de Congolese voetbalbond van plan is om de komende maanden flink uit te pakken. Verschillende spelers met een dubbele nationaliteit zouden worden benaderd met het oog op de internationale play-offs in maart en het WK 2026.

Samuel Mbangula bij Congo?

In maart neemt de DRC het op tegen de winnaar van het duel tussen Jamaica en Nieuw-Caledonië, met als inzet een ticket voor het WK. Kwalificatie voor dat toernooi zou de Congolese bond kunnen helpen om spelers te overtuigen.

Foot Mercato noemt een pak spelers met een dubbele nationaliteit: Bradley Locko, Jordy Makengo, Antoni Milambo, Arnaud Kalimuendo en Dilane Bakwa. Ook de Nederlanders Anthony Musaba en Ezechiel Banzuzi (ex-OHL) worden genoemd. Maar ook twee spelers met de Belgische nationaliteit zouden benaderd kunnen worden.


Het gaat om Samuel Mbangula (Werder Bremen) en Alonzo Engwanda (FC Utrecht). Eerstgenoemde speelt een goed seizoen in Duitsland, met 3 goals en 4 assists, en werd in het verleden al opgenomen in de selectie van de Rode Duivels. Engwanda, een jeugdproduct van Anderlecht, is basisspeler bij zijn club. Schieten Vincent Mannaert en Rudi Garcia binnenkort in actie in het dossier?

