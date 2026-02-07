Johan Boskamp kijkt op van transfersom die Belgische topclub krijgt

De wintermercato in ons land is achter de rug. Heel veel grote deals werden er vorige maand echter niet gesloten in ons land.

Mindere transferperiode in Jupiler Pro League

Het was een beetje te verwachten en is ook zo gebleken. In de Jupiler Pro League werden niet veel transfers gedaan en ook wat er gebeurde was niet meteen een grote uitschieter te noemen.

Voor de beste deal van allemaal moeten we naar KRC Genk gaan. Zij lieten Oh vertrekken naar Besiktas en streken daar een mooi bedrag voor op. Ook Johan Boskamp was onder de indruk.

“Ik schrok me kapot toen ik las dat ze er nog vijftien miljoen euro voor hebben kunnen krijgen”, vertelt de analist aan Het Belang van Limburg. “Dan heb je goed onderhandeld. Bovendien staat zijn opvolger al klaar. Ik denk niet dat Genk verzwakt is door zijn vertrek.”

Matte Smets weigert transfer naar Wolfsburg

Matte Smets kreeg meer dan de nodige aandacht tijdens de voorbije mercato, maar hij bleef in Genk. Nochtans wou Wolfsburg 19 miljoen euro op tafel leggen om tot een deal met de Limburgers te komen.

Lees ook... Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt"›

Smets zelf wou echter in Genk blijven. “Dat vind ik knap van die jongen. Bij Wolfsburg had hij moeten strijden tegen de degradatie, terwijl hij bij Genk nog Europees en misschien Play-off 1 kan spelen. Een verstandige keuze en ook een goeie zaak voor KRC Genk. Al vind ik 19 miljoen wel héél veel geld voor Smetje”, besluit de Nederlander.