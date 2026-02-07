Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging"

Dennis Praet laat zich bij Antwerp van zijn beste kant zien, vindt analist Francky Van der Elst. Hij pleit er zelfs voor om hem een nieuw contract te geven, zo snel mogelijk.

“Donderdag op Anderlecht werkte hij ongelofelijk hard, pakte veel ballen af en ging zelfs Bertaccini terughalen. Hij is een van de leiders geworden, weliswaar opererend vanuit de schaduw", zegt Van der Elst in Het Nieuwsblad.

Het is een andere Praet dan de fans van Anderlecht vroeger gewend waren. “Tien jaar geleden stond hij bekend om zijn techniek en acties, nu is hij de enige ‘zes’ bij Oosting en loopt hij constant te bikkelen. Dat heeft hij in Italië geleerd, maar ik vind het opzienbarend", legt Van der Elst uit.

De analist wijst op zijn belang voor de ploeg, ook in het kader van de contractonderhandelingen. “Iedereen praat over Janssen en Kerk, maar ik vraag me af of Praet gaat verlengen. Hij is 31, maar kan het nog altijd belopen, is gedisciplineerd, lijdt geen gevaarlijk balverlies en is een volwassen speler.”

Dennis Praet zou bij Antwerp moeten blijven, vindt Van der Elst

Van der Elst benadrukt dat Antwerp best zou proberen hem te behouden. “Als ik Marc Overmars was, zou ik zijn aflopende contract verlengen. Net als Janssen is hij een kapstok voor je ploeg, zeker met veel jonge spelers in de kern.”

Er is één voorbehoud: blessures. “Van de 23 competitiematchen stond hij er vijftien op het veld. Stel dat hij de volgende zeven speelt, dan zit je al aan 22 wedstrijden. Dat valt best mee; hij lag er niet maandenlang uit,” aldus Van der Elst.



Tot slot een tip voor Antwerp: “Een optie in zijn contract zorgt voor een salaris boven een miljoen, maar je kan het ook oplossen door twee jaar extra te geven en maar een klein beetje erbij. Als hij zelf wil blijven, zou ik zeker moeite doen voor Praet. Hij kan nog een paar jaar belangrijk zijn voor Antwerp.”