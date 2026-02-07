Zet Ivan Leko straks Tzolis op de bank? "Zo gaat dat bij een grote club"

Club Brugge kan zondag bijna volledig uit de selectie putten. Trainer Ivan Leko ziet in principe Gustaf Nilsson als enige afwezige, terwijl Vermant en Ordonez terugkeren na hun gemiste match tegen Union. Dat zorgt voor keuzes die Leko "sweet dilemma's" noemt.

“Het is de eerste keer dat we nagenoeg honderd procent beschikbaar zijn, maar dat is een deel van het spel,” zei Leko gisteren. De trainer moet wel harde keuzes maken.

Leko moet onder andere kiezen tussen Diakhon, Forbs en Tzolis voor twee posities op de vleugels. “Mamadou heeft zich bewezen, terwijl ook Forbs zich heeft getoond - zij waren de jongste weken sleutelspelers. Wat Tzolis betreft: het is de eerste keer dat hij helemaal pijnvrij heeft meegetraind", legt de trainer uit.

Diakhon en Forbs deden het goed bij afwezigheid van Tzolis

Tzolis, die zijn focus na het afsluiten van de Gouden Schoen weer terugvond, moet nog zien of hij een basisplaats verovert. Leko geeft aan dat hij pas zal kiezen voor wie op dat moment de beste vorm toont.

Diakhon lijkt verzekerd van een plek in de basis, terwijl Forbs met zijn snelheid een cruciale rol kan spelen. “Mijn staf en ik zullen de keuze maken. Er is veel concurrentie, maar zo gaat dat in een grote club", aldus Leko.

Het leidt geen twijfel dat Tzolis wel weer in de basis zal belanden, maar of dat al tegen Standard zal zijn, valt te betwijfelen.