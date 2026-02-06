Wie is Emrehan Gedikli, de vervanger van Oumar Diouf bij RFC Luik?

RFC Liège heeft donderdag de komst van een nieuwe spits officieel aangekondigd: Emrehan Gedikli, een 22-jarige Turkse aanvaller die transfervrij naar Rocourt komt. Maar wie is die jonge speler die de de club heeft aangetrokken na het mislukken van de transfer van Khadim Dieng?

Geboren in Oberhausen, Duitsland, in het district Düsseldorf, werd de spits aanvankelijk opgeleid bij de kleine Duitse club 1. FC Mülheim-Styrum voordat hij naar de jeugdopleiding van Bayer Leverkusen trok.

Eind november 2020 maakte hij zijn profdebuut met deze ploeg door in de Europa League in de 81e minuut in te vallen tegen het Israëlische Hapoel Beer Sheva. Omdat zijn speeltijd bij het eerste elftal van Bayer Leverkusen zeer beperkt was (slechts vier wedstrijden in alle competities), verliet de speler in februari 2022 de Duitse club om bij het Turkse Trabzonspor aan de slag te gaan.

Moeilijke ervaringen

Bij de Turkse club slaagt de speler er echter niet in zich door te zetten. Hij speelt slechts één officiële wedstrijd, de finale van de TFF Süper Kupa, waarin hij in de slotfase invalt tijdens een 4-0 overwinning tegen Sivasspor in de zomer van 2022.

In januari 2023 trekt hij op huurbasis naar Austria Lustenau. Ook zijn periode in Oostenrijk verloopt moeizaam, vooral door een blessure. Hij neemt slechts deel aan vier wedstrijden in alle competities, maar slaagt er toch in om op 19 maart 2023 tegen Austria Klagenfurt een doelpunt te maken, nadat hij in de slotfase was ingevallen. Zijn enige basisplaats dateert van 11 februari tegen Salzburg. Kort daarna raakt hij opnieuw geblesseerd en speelt hij niet meer voor de Oostenrijkse club.





In september 2023 verlaat hij definitief Trabzonspor om naar een andere Turkse club te trekken, Konyaspor. Hij speelt een half seizoen met zijn nieuwe team, maar ook daar blijft zijn speeltijd beperkt met slechts zeven optredens. De winter erop wordt hij uitgeleend aan Istanbulspor.



Net wanneer hij speeltijd begint te krijgen door vijf opeenvolgende wedstrijden af te werken, raakt hij geblesseerd, waardoor hij bijna drie maanden aan de kant staat. Bij zijn terugkeer neemt hij het op tegen zijn voormalige team, Trabzonspor, waarin hij invalt. Vervolgens blijft hij op de bank tijdens de volgende wedstrijd voordat hij zijn laatste match voor de club speelt tegen Fenerbahçe op 26 mei. In totaal staat hij zeven keer op het wedstrijdblad en scoort hij één doelpunt.

Een goed seizoen in België

Terug bij Konyaspor in augustus 2024 speelt hij twee wedstrijden voordat hij op huurbasis naar KAS Eupen in België trekt. En daar, eindelijk, krijgt hij de nodige speelminuten. Hij speelt 23 wedstrijden, scoort zeven doelpunten en geeft twee assists. Het is de allereerste keer dat hij echt een volledig seizoen op professioneel niveau aaneenrijgt, een ware opluchting.