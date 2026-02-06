"Heel trots": KV Mechelen ziet pion vertrekken naar ... Liverpool

KV Mechelen deed deze winter maar één uitgaande transfer: Lion Lauberbach trok naar Italië. Nu zien ze met Laurens Paulussen echter alsnog een pion vertrekken, zij het naar een absolute topclub: Liverpool.

"De laatste transfer van de wintermercato is een feit. Scout en ex-speler Laurens Paulussen maakt de overstap naar Liverpool Football Club", aldus KV Mechelen via de sociale media over het vertrek van hun gewezen verdediger.

Laurens Paulussen trekt van KV Mechelen naar Liverpool

"Laurens zal voor Liverpool FC aan de slag gaan als scout in België en Nederland. De club is bijzonder trots en wenst Laurens veel succes", aldus nog Malinwa in het persbericht dat ook werd gedeeld op X. Als Liverpool aanklopt, kan je natuurlijk geen neen zeggen.

De club is bijzonder trots en wenst Laurens veel succes 💪 pic.twitter.com/52aVYoEdEt — KV Mechelen (@kvmechelen) February 6, 2026

Voor Mechelen is het natuurlijk wel een klap naar de komende seizoenen toe. De club wil graag verder blijven doorgroeien en daartoe via diverse inkomende transfers gaan werken - zaken waarvoor een scout die het huis kent kunnen helpen.

Compleet nieuwe uitdaging voor Laurens Paulussen

Bij Liverpool krijgt Paulussen natuurlijk veel meer budget en ruimte om te gaan kijken naar topspelers. Het zal ook meteen op een andere manier scouten worden, maar dat kan ook een extra leuke ervaring zijn voor Paulussen zelf.





Mechelen wil dit seizoen maar wat graag de Champions' Play-offs halen. Daartoe hebben ze nog zeven speeldagen, te beginnen bij Royal Antwerp FC. Fred Vanderbiest kwam vrijdagmiddag al op zijn persconferentie vooruitblikken naar die match.