Gaan ze dit deze zomer echt betalen? 'Club blijft interesse tonen voor middenvelder uit JPL'

Gaan ze dit deze zomer echt betalen? 'Club blijft interesse tonen voor middenvelder uit JPL'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge bereidt zich voor op een mogelijke wijziging op het middenveld. De situatie rond Ibrahima Sory Bangoura van KRC Genk wordt daarbij nauwgezet opgevolgd.

Ibrahima Sory Bangoura naar Club Brugge?

Club Brugge houdt rekening met een vertrek van Raphael Onyedika komende zomer. Daarom wordt gezocht naar een profiel dat fysiek sterk is en ballen kan veroveren. In dat kader komt Bangoura van KRC Genk opnieuw in beeld. De interesse was er al tijdens de winterperiode, maar toen bleef Onyedika uiteindelijk bij de club.

Bangoura speelt bij KRC Genk en kende een wisselvallig seizoen. Hij is vaker invaller dan basisspeler, maar blijft ondanks die beperkte rol een prioritaire piste. Zijn fysieke kwaliteiten en manier van spelen worden door Club Brugge als passend beschouwd.

De middenvelder kwam in januari 2024 naar Genk en heeft een contract tot 2028. Dat lange contract maakt een eventuele overgang complexer. Bovendien wordt verwacht dat Genk een stevige vraagprijs zal hanteren voor een speler die naar een rechtstreekse concurrent zou vertrekken.

Financiële parameters en marktpositie

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde acht miljoen euro. Genk zou echter een hoger bedrag nastreven, zeker gezien de interesse uit het buitenland. Tijdens de zomermercato was er al aandacht vanuit de Premier League, waar sprake was van een afkoopsom van zeventien miljoen euro.


Dat bedrag ligt ver boven wat Club Brugge doorgaans betaalt voor een speler uit de Belgische competitie. Daardoor lijkt een akkoord op korte termijn weinig waarschijnlijk. De club blijft de situatie wel volgen zolang er geen duidelijkheid is over Onyedika.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk
Ibrahima Sory Bangoura

Meer nieuws

Alessio Castro-Montes krijgt zware klap te verwerken bij 1. FC Köln

Alessio Castro-Montes krijgt zware klap te verwerken bij 1. FC Köln

09:00
Vertrek van Nicolas Frutos opent deuren: Enzo Scifo schuift plots nadrukkelijk naar voren

Vertrek van Nicolas Frutos opent deuren: Enzo Scifo schuift plots nadrukkelijk naar voren

08:40
Matte Smets zegt waarom komst van Nicky Hayen zo belangrijk is voor hem

Matte Smets zegt waarom komst van Nicky Hayen zo belangrijk is voor hem

22:00
Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt"

Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt"

07:40
Saudi Pro League reageert opvallend op woede van Cristiano Ronaldo

Saudi Pro League reageert opvallend op woede van Cristiano Ronaldo

08:20
🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

08:00
6
LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

06:15
Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht

Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht

07:22
1
Vertrekt Gaëtan Englebert bij RFC Luik voor een ambitieuzer project? Dit is zijn ondubbelzinnig antwoord

Vertrekt Gaëtan Englebert bij RFC Luik voor een ambitieuzer project? Dit is zijn ondubbelzinnig antwoord

06:30
Nathan De Cat verbijt frustratie: "Maar er zit wel evolutie in ons spel" Reactie

Nathan De Cat verbijt frustratie: "Maar er zit wel evolutie in ons spel"

06:00
Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur" Reactie

Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur"

23:40
3
'Uitleenbeurt voor Gaetan Coucke in gevaar: verschillende verhalen doen de ronde'

'Uitleenbeurt voor Gaetan Coucke in gevaar: verschillende verhalen doen de ronde'

22:30
2
Anderlecht-coach Edward Still verbaast na verlies tegen Antwerp: "We hebben vanavond vertrouwen opgedaan" Reactie

Anderlecht-coach Edward Still verbaast na verlies tegen Antwerp: "We hebben vanavond vertrouwen opgedaan"

23:14
15
Spelersmakelaar doet boekje open over lonen: "Valse concurrentie"

Spelersmakelaar doet boekje open over lonen: "Valse concurrentie"

23:00
Janssen bezorgt Antwerp goeie uitgangspositie tegen Anderlecht dat fameus scoreprobleem heeft en met 9 eindigt

Janssen bezorgt Antwerp goeie uitgangspositie tegen Anderlecht dat fameus scoreprobleem heeft en met 9 eindigt

22:29
Miljoenenclub schrapt Belg van spelerslijst: spoedtransfer nog mogelijk?

Miljoenenclub schrapt Belg van spelerslijst: spoedtransfer nog mogelijk?

21:40
5
Hij nam het woord en alles veranderde: opmerkelijk moment bij KV Kortrijk

Hij nam het woord en alles veranderde: opmerkelijk moment bij KV Kortrijk

21:50
Stijnen schrikt over gerucht dat de ronde doet: "Zou het straf vinden van Genk"

Stijnen schrikt over gerucht dat de ronde doet: "Zou het straf vinden van Genk"

20:00
Waarom Charleroi heel goed zonder Hans Cornelis had kunnen zitten op dit moment

Waarom Charleroi heel goed zonder Hans Cornelis had kunnen zitten op dit moment

21:20
Tien dagen niet meer te bespeuren: Philippe Albert vertelt waarom hij de Clasico miste

Tien dagen niet meer te bespeuren: Philippe Albert vertelt waarom hij de Clasico miste

20:20
📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park

📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park

21:00
2
Architect van succes bij Union SG duikt plots op bij andere Belgische club

Architect van succes bij Union SG duikt plots op bij andere Belgische club

20:50
De opvallende Belgische miljoenentransfer is onderdeel van een stevig plan

De opvallende Belgische miljoenentransfer is onderdeel van een stevig plan

18:20
Vincent Kompany in nieuwe studie helemaal aan de top: hij droogt PSG en Barcelona af

Vincent Kompany in nieuwe studie helemaal aan de top: hij droogt PSG en Barcelona af

20:40
Destabilisatiepoging? Simeone zet absolute sterkhouder Club Brugge op de verlanglijst

Destabilisatiepoging? Simeone zet absolute sterkhouder Club Brugge op de verlanglijst

17:41
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Vandevoordt - Penders - Murillo

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Vandevoordt - Penders - Murillo

19:40
Eindelijk meer nieuws over Thomas Foket en Mats Rits vanuit Anderlecht

Eindelijk meer nieuws over Thomas Foket en Mats Rits vanuit Anderlecht

20:10
3
'Oplossing met Belgisch randje in de maak voor Maarten Vandevoordt'

'Oplossing met Belgisch randje in de maak voor Maarten Vandevoordt'

19:40
Ongeziene vraag vanuit Charleroi in aanloop naar beslissende match

Ongeziene vraag vanuit Charleroi in aanloop naar beslissende match

19:50
Staat hij nog in doel? Cinel spreekt klare taal na blunder van Warleson

Staat hij nog in doel? Cinel spreekt klare taal na blunder van Warleson

19:20
Het Malinwa-syndroom? KV Mechelen begint een kwalijke reputatie te krijgen (al kan het nog draaien)

Het Malinwa-syndroom? KV Mechelen begint een kwalijke reputatie te krijgen (al kan het nog draaien)

18:40
2
Hoe Sam Kerkhofs een titel vierde met een JPL-team: "Vercauteren in bad en de trofee bleef staan"

Hoe Sam Kerkhofs een titel vierde met een JPL-team: "Vercauteren in bad en de trofee bleef staan"

17:00
Deschacht streng vlak voor Antwerp - Anderlecht: "Te veel middelmaat"

Deschacht streng vlak voor Antwerp - Anderlecht: "Te veel middelmaat"

19:00
1
Belgisch talent (ex-Anderlecht en Cercle Brugge) zorgt voor ophef: vijf miljoen beloofd, niks gekregen

Belgisch talent (ex-Anderlecht en Cercle Brugge) zorgt voor ophef: vijf miljoen beloofd, niks gekregen

18:00
1
Opvallendste dossier in Belgisch voetbal? Achtste uitleenbeurt voor international

Opvallendste dossier in Belgisch voetbal? Achtste uitleenbeurt voor international

18:10
Analisten laten niets heel van topclub na match tegen Club: "Kiekens zonder kop" en "Bende prutsers"

Analisten laten niets heel van topclub na match tegen Club: "Kiekens zonder kop" en "Bende prutsers"

15:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 20:45 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 07/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

Alex Del Piero Alex Del Piero over Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard' Walter Baseggio Walter Baseggio over Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht-coach Edward Still verbaast na verlies tegen Antwerp: "We hebben vanavond vertrouwen opgedaan" laszlo laszlo over Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur" storfstievel storfstievel over Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door seaside seaside over 🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp" CringeMedia CringeMedia over Anderlecht - Antwerp: 0-1 cartman_96 cartman_96 over Eindelijk meer nieuws over Thomas Foket en Mats Rits vanuit Anderlecht FCBalto FCBalto over Destabilisatiepoging? Simeone zet absolute sterkhouder Club Brugge op de verlanglijst André Coenen André Coenen over 'Uitleenbeurt voor Gaetan Coucke in gevaar: verschillende verhalen doen de ronde' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved