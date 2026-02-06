Gaan ze dit deze zomer echt betalen? 'Club blijft interesse tonen voor middenvelder uit JPL'

Club Brugge bereidt zich voor op een mogelijke wijziging op het middenveld. De situatie rond Ibrahima Sory Bangoura van KRC Genk wordt daarbij nauwgezet opgevolgd.

Ibrahima Sory Bangoura naar Club Brugge?

Club Brugge houdt rekening met een vertrek van Raphael Onyedika komende zomer. Daarom wordt gezocht naar een profiel dat fysiek sterk is en ballen kan veroveren. In dat kader komt Bangoura van KRC Genk opnieuw in beeld. De interesse was er al tijdens de winterperiode, maar toen bleef Onyedika uiteindelijk bij de club.

Bangoura speelt bij KRC Genk en kende een wisselvallig seizoen. Hij is vaker invaller dan basisspeler, maar blijft ondanks die beperkte rol een prioritaire piste. Zijn fysieke kwaliteiten en manier van spelen worden door Club Brugge als passend beschouwd.

De middenvelder kwam in januari 2024 naar Genk en heeft een contract tot 2028. Dat lange contract maakt een eventuele overgang complexer. Bovendien wordt verwacht dat Genk een stevige vraagprijs zal hanteren voor een speler die naar een rechtstreekse concurrent zou vertrekken.

Financiële parameters en marktpositie

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde acht miljoen euro. Genk zou echter een hoger bedrag nastreven, zeker gezien de interesse uit het buitenland. Tijdens de zomermercato was er al aandacht vanuit de Premier League, waar sprake was van een afkoopsom van zeventien miljoen euro.



Dat bedrag ligt ver boven wat Club Brugge doorgaans betaalt voor een speler uit de Belgische competitie. Daardoor lijkt een akkoord op korte termijn weinig waarschijnlijk. De club blijft de situatie wel volgen zolang er geen duidelijkheid is over Onyedika.