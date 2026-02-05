Destabilisatiepoging? Simeone zet absolute sterkhouder Club Brugge op de verlanglijst

Destabilisatiepoging? Simeone zet absolute sterkhouder Club Brugge op de verlanglijst
Binnenkort nemen Club Brugge en Atlético Madrid het in de tussenronde van de Champions League tegen elkaar op. Dat zou wel eens een dubbel duel op het scherpste van de snee kunnen worden. En wat brengt de toekomst?

Op 18 en 24 februari neemt Club Brugge het op tegen Atlético Madrid voor een plekje bij de laatste zestien in de Champions League. Een dubbel duel waarbij blauw-zwart alles op alles zal moeten zetten voor de volgende ronde.

Atlético Madrid heeft interesse in Joel Ordonez van Club Brugge

Ondertussen heeft Atlético Madrid zijn interesse duidelijk gemaakt in ... Joel Ordonez van Club Brugge. Volgens Fichajes zou Diego Simeone himself de jonge verdediger graag in huis willen halen en naar Madrid willen brengen.

Daarmee zou Atleti de zoveelste club zijn die wel wat ziet in de verdediger van blauw-zwart. Crystal Palace zou nog geprobeerd hebben hem deze winter weg te lokken met een bod van veertig miljoen euro, maar tevergeefs.

PSG, Chelsea, Crystal Palace, ... Iedereen wil Ordonez

Eerder hebben ook diverse Italiaanse topclubs en grootmachten als PSG en Chelsea al hun interesse laten blijken in Ordonez. Komende zomer wordt het dus een zeer boeiende mercato voor Ordonez en Club Brugge, zoveel is duidelijk.


De aandacht van Atlético Madrid is niet onlogisch, de timing van het uitlekken ervan is gezien de wedstrijden die op komst zijn misschien wel een beetje vreemd. Aan Ordonez om indruk te maken op Atlético én de andere scouts in de tribunes.

