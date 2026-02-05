Jelle Van Damme spreekt over precaire situatie bij Anderlecht en Antwerp: "Heb het daar niet voor"

Jelle Van Damme heeft mooie momenten gekend bij Standard, Antwerp en Anderlecht. Ondertussen zijn de ploegen in kwestie opnieuw wat afgedaald op de ladder. Financiële problemen lijken daarbij aan de basis te liggen van een en ander.

Het einde van Jelle Van Damme bij Antwerp was wat zuur, want hij had het gevoel dat hij zeker nog meekon. Maar coach Bölöni leek volgens de verdediger zijn veto te hebben gegeven en dus moest hij verkassen.

Hoe gaat het nu met Anderlecht en Antwerp?

"ik koester geen wrok. Als je ziet welke stappen Antwerp daarna zette, kan ik alleen maar chapeau zeggen. Nu is de realiteit wel anders", aldus Van Damme nu in een interview met Het Nieuwsblad over de situatie van toen.

De gewezen speler van onder meer Anderlecht en Antwerp ziet dat het nu veel minder gaat bij beide van zijn ex-ploegen - en dat kan ook voor Standard gelden in principe, maar in het interview wordt vooral over Antwerp en Anderlecht gesproken.

Huurlingen denken enkel aan zichzelf

“De financiële situatie bij beide clubs is daarin de hoofdoorzaak, hé. Ik heb het niet voor al die huurlingen voor één seizoen. Die zullen nooit de juiste feeling hebben met Antwerp of Anderlecht, of het belang van bepaalde wedstrijden aanvoelen."

"Het is cru, maar die denken alleen aan zichzelf. ‘Speel ik of speel ik niet, goh, wat maakt het uit? Ik word betaald en over enkele maanden speel ik alweer ergens anders.' Ze denken dus enkel aan zichzelf", aldus Van Damme nog.