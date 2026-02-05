David Hubert houdt hart vast na twee blessures: "Ik ben geen radioloog, maar ..."

David Hubert houdt hart vast na twee blessures: "Ik ben geen radioloog, maar ..."
Foto: © photonews

Union Saint-Gilloise zal moeten wachten op de terugwedstrijd in het Dudenpark om het verschil te maken tegen Charleroi. Intussen blikt David Hubert terug op deze heenwedstrijd in Mambourg. En hij houdt zijn hart toch vast.

Geconfronteerd met een Charleroi-ploeg die de voorbije weken tegen de groten alles had gewonnen, kwam Union niet met de bloem op het geweer naar het Zwarte Land. De Brusselaars hebben geen slechte operatie neergezet door een 0-0 gelijkspel mee terug te nemen: alles zal beslist worden in het Dudenpark.

Veel duels op een moeilijk veld volgens David Hubert van Union SG

"Dit leek op een bekerwedstrijd en vooral op een heenwedstrijd in de Beker", legde David Hubert uit tijdens de persconferentie. "Het was niet de mooiste match, tussen twee ploegen die geen doelpunt wilden incasseren. Het was vooral direct voetbal, met veel duels op een veld dat niet gemakkelijk was om vloeiend spel te brengen."

De trainer van Union sprak ook over zijn twee geblesseerde spelers. Kjell Scherpen moest in de eerste helft zijn plek afstaan zonder dat hij in een duel geraakt werd. In de tweede helft moest Anan Khalaili op de brancard het veld verlaten na een zwaar contact met Aurélien Scheidler in het strafschopgebied.

Twee blessures voor Union SG? David Hubert spreekt over Khalaili en Scherpen

Over zijn keeper laat Hubert zich geruststellend uit: "Kjell voelde een lichte pijn bij een uittrap, maar dat leek hem niet ernstig te verontrusten. Hij is vooral uit voorzorg naar buiten gegaan en voelde geen steek. We denken dat het een kleine contractie is en dat hij slechts enkele dagen zal out zijn."

Lees ook... Charleroi houdt de droom levendig met billijk gelijkspel tegen Union SG
En wat met Khalaili? "Het medische team heeft twee hechtingen geplaatst, maar men hoopt dat het slechts oppervlakkig is, want hij kon uiteindelijk weer op zijn linkerbeen stappen. Ik ben geen radioloog, maar we kunnen hopen dat er geen fractuur is." Union houdt de vingers gekruist: de Israëliër is een van de belangrijkste bronnen van creativiteit van het team.

