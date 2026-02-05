Staat de verkeerde supporter terecht voor incident Club Brugge-Barcelona?

Het proces rond de brandstichting op een lijnbus in Brugge, voor de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en FC Barcelona, gaat vandaag verder. De Spaanse hoofdverdachte (25) blijft in het oog van de storm, maar zijn advocaten stellen dat hij het vuur niet heeft aangestoken.

De brand brak uit op woensdag 5 november, vlak voor de wedstrijd in het Jan Breydelstadion die uiteindelijk op 3-3 eindigde. A.C. stapte samen met 130 andere Barcelona-fans op de bus van de binnenstad naar ’t Zand toen het pyrotechnisch materiaal in brand vloog.

Iedereen bleef ongedeerd, mede dankzij de koelbloedige chauffeur, maar de bus liep zware schade op. De politie pakte A.C. op als hoofdverdachte. Hij zou geen deel uitmaken van de harde kern en heeft volgens bronnen een blanco strafblad.

Het proces liep eerder vertraging op door procedurefouten in de dagvaarding, zoals een verkeerde datum in de Spaanse vertaling en discussies over de snelrechtprocedure. De rechtbank oordeelde uiteindelijk dat de dagvaarding ontvankelijk was.

Volgens de verdediging stak een andere supporter de bus in brand

De verdediging bracht nu een nieuwe piste naar voren. Volgens hen tonen de busbeelden dat een andere supporter, mogelijk een lid van de harde kern, de brand stichtte, schrijft HLN. Dit zou de verklaring van de inspecteur tegenspreken.

Vandaag wordt het dossier verdergezet. De vraag blijft of de pleidooien kunnen plaatsvinden, aangezien de advocaten intussen een burgerlijke partijstelling hebben ingediend tegen onbekenden, in de praktijk gericht op een andere verdachte.





De rechtbank zal moeten beoordelen of er voldoende aanwijzingen zijn om deze nieuwe verdachte te onderzoeken. Het blijft afwachten of dit de uitkomst van het proces zal beïnvloeden.