'Premier League klopt nu al aan: Club Brugge speelt sterkhouder komende zomer kwijt'
De wintermercato is zo goed als zeker overleefd door de Belgische clubs, want de mercato is dicht in de grootste competities. Maar er wordt natuurlijk ook al gekeken naar de zomermercato. En dan kan er heel wat gaan gebeuren.

Club Brugge staat momenteel op een derde plaats in de competitie, maar wil dit seizoen natuurlijk graag opnieuw de titel pakken. Ondertussen maakt Aleksandar Stankovic steeds meer indruk en dat heeft toch zijn gevolgen.

Club Brugge gaat Aleksandar Stankovic zien vertrekken deze zomer

Heel wat scouts zaten in de tribune voor hem en sommige ploegen lijken eens te meer echt wel interesse in hem te hebben. Daardoor wordt de druk nu al opgevoerd richting komende zomer en dat is slecht nieuws voor Club Brugge.

Internazionale blijft de touwtjes namelijk in handen hebben. Als zij horen dat er teams willen aankloppen met veel geld bij Club Brugge, kunnen ze hem opnieuw in huis halen via een terugkoopclausule. Club Brugge kocht de middenvelder afgelopen zomer voor zo'n 9,5 miljoen euro.

Internazionale houdt de touwtjes in handen

Toen werd volgens Transfermarkt bepaald dat blauw-zwart hem echter opnieuw kan verliezen aan de Milanezen als die komende zomer 23 miljoen euro op tafel zouden leggen - een zomer later zou dat 25 miljoen euro zijn.


Ondertussen zijn er met Manchester United en Tottenham Hotspur twee teams opgestaan die minstens een dergelijk bedrag zeker op tafel zouden willen leggen. Als er een team boven de 30 miljoen euro mikt, kan Inter snel winst boeken op zijn middenvelder.

