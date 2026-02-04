Onderonsje tussen Anderlecht en Getafe? Aankoopoptie voor Luis Vazquez en Coba da Costa is... eenzelfde bedrag

Coba da Costa moet Nilson Angulo doen vergeten bij RSC Anderlecht. De flankaanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Getafe CF. Hieronder geven we de details van de deal mee. En eentje is wellicht niét toevallig.

RSC Anderlecht deed al voor de tweede keer zaken met Getafe CF. Eerder werd Luis Vazquez op huurbasis bij de Spaanse eersteklasser gestald.

Coba da Costa moet Nilson Angulo dan weer doen vergeten. De Ecuadoriaan vertrok maandag naar Sunderland FC. Anderlecht vangt een bedrag van om en bij twintig miljoen euro voor hem.

Aankoopoptie van 2,5 miljoen euro

Maar terug naar de aanwinst. Da Costa wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Getafe. Anderlecht bedong een aankoopoptie. De Belgische recordkampioen kan de 23-jarige flankaanvaller na dit seizoen voor 2,5 miljoen euro definitief binnenhalen.

Leuk om weten: ook Getafe heeft op de beurt een aankoopoptie op Vazquez. Het bedrag werd nergens bevestigd, maar volgens onze bronnen schommelt die som eveneens rond 2,5 miljoen euro. Is één plus één in het tussenseizoen twee?

Hebben RSC Anderlecht en Getafe CF het op een onderonsje gegooid?

Beide heren zullen zich moeten bewijzen in het shirt van hun nieuwe (tijdelijke) broodheer. Maar toeval is héél zelden ook echt toeval. Het lijkt erop dat Getafe en Anderlecht het op een onderonsje hebben gegooid.