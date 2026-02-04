Onderonsje tussen Anderlecht en Getafe? Aankoopoptie voor Luis Vazquez en Coba da Costa is... eenzelfde bedrag

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Onderonsje tussen Anderlecht en Getafe? Aankoopoptie voor Luis Vazquez en Coba da Costa is... eenzelfde bedrag
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Coba da Costa moet Nilson Angulo doen vergeten bij RSC Anderlecht. De flankaanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Getafe CF. Hieronder geven we de details van de deal mee. En eentje is wellicht niét toevallig.

RSC Anderlecht deed al voor de tweede keer zaken met Getafe CF. Eerder werd Luis Vazquez op huurbasis bij de Spaanse eersteklasser gestald.

Coba da Costa moet Nilson Angulo dan weer doen vergeten. De Ecuadoriaan vertrok maandag naar Sunderland FC. Anderlecht vangt een bedrag van om en bij twintig miljoen euro voor hem.

Aankoopoptie van 2,5 miljoen euro

Maar terug naar de aanwinst. Da Costa wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Getafe. Anderlecht bedong een aankoopoptie. De Belgische recordkampioen kan de 23-jarige flankaanvaller na dit seizoen voor 2,5 miljoen euro definitief binnenhalen.

Leuk om weten: ook Getafe heeft op de beurt een aankoopoptie op Vazquez. Het bedrag werd nergens bevestigd, maar volgens onze bronnen schommelt die som eveneens rond 2,5 miljoen euro. Is één plus één in het tussenseizoen twee?

Hebben RSC Anderlecht en Getafe CF het op een onderonsje gegooid?

Lees ook... Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht?
Beide heren zullen zich moeten bewijzen in het shirt van hun nieuwe (tijdelijke) broodheer. Maar toeval is héél zelden ook echt toeval. Het lijkt erop dat Getafe en Anderlecht het op een onderonsje hebben gegooid.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Getafe
Coba da Costa
Luis Vazquez

Meer nieuws

Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht?

Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht?

19:00
7
Johan Boskamp vecht terug na zware klap: "Vergelijk het met Anderlecht, onkruid vergaat niet"

Johan Boskamp vecht terug na zware klap: "Vergelijk het met Anderlecht, onkruid vergaat niet"

08:40
Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd

Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd

08:00
2
Noa Lang breekt de stilte na opvallend vertrek bij Napoli en legt alle schuld bij één persoon

Noa Lang breekt de stilte na opvallend vertrek bij Napoli en legt alle schuld bij één persoon

08:20
Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen'

Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen'

21:00
9
Zware sanctie voor ex-JPL'er: voormalige speler Standard, STVV, Gent en Zulte Waregem krijgt recordboete

Zware sanctie voor ex-JPL'er: voormalige speler Standard, STVV, Gent en Zulte Waregem krijgt recordboete

07:40
1
KV Kortrijk komt met zeer droef nieuws

KV Kortrijk komt met zeer droef nieuws

07:30
Transfer van vlot scorende spits ketste alsnog af: Antwerp nam drastische beslissing

Transfer van vlot scorende spits ketste alsnog af: Antwerp nam drastische beslissing

07:23
5
'Courtois slaat op tafel bij Arbeloa én Perez en viseert één speler van Real Madrid in het bijzonder'

'Courtois slaat op tafel bij Arbeloa én Perez en viseert één speler van Real Madrid in het bijzonder'

06:30
Ook bij jeugdopleiding Anderlecht zijn de problemen groot: kijk maar naar de Futures

Ook bij jeugdopleiding Anderlecht zijn de problemen groot: kijk maar naar de Futures

22:30
2
Het rapport van Olivier Renard onder de loep: 12 miljoen euro meerwaarde, maar dat bedrag vertelt niét het volledige verhaal

Het rapport van Olivier Renard onder de loep: 12 miljoen euro meerwaarde, maar dat bedrag vertelt niét het volledige verhaal

19:40
5
Straf: KVC Westerlo doet het onverwachte met een compleet vertimmerde defensie Analyse

Straf: KVC Westerlo doet het onverwachte met een compleet vertimmerde defensie

06:00
Bayat windt er geen doekjes om: "Ik zei tegen hem dat hij drie wedstrijden had"

Bayat windt er geen doekjes om: "Ik zei tegen hem dat hij drie wedstrijden had"

05:30
Ook de jonkies doen het! Club Brugge buigt 0-2-achterstand om en mag naar achtste finales van UEFA Youth League

Ook de jonkies doen het! Club Brugge buigt 0-2-achterstand om en mag naar achtste finales van UEFA Youth League

23:00
🎥 Senne Lammens en vriendin Vanessa maken (aarzelend) kennis met Britse paparazzi

🎥 Senne Lammens en vriendin Vanessa maken (aarzelend) kennis met Britse paparazzi

22:00
Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid'

Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid'

21:20
2
Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen

Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen

21:40
5
Spanje is in de ban van Haaland: 'Na geflirt van Real Madrid heeft ook de Noorse aanvaller héél véél zin in nieuwe uitdaging'

Spanje is in de ban van Haaland: 'Na geflirt van Real Madrid heeft ook de Noorse aanvaller héél véél zin in nieuwe uitdaging'

20:20
De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije'

De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije'

20:40
6
Kan hij de verleiding weerstaan? 'Vincent Kompany moet na dit seizoen Pep Guardiola opvolgen bij Manchester City'

Kan hij de verleiding weerstaan? 'Vincent Kompany moet na dit seizoen Pep Guardiola opvolgen bij Manchester City'

20:00
2
Durft (of moet) Edward Still volledig breken met Hasi? Dit kan hij veranderen

Durft (of moet) Edward Still volledig breken met Hasi? Dit kan hij veranderen

14:40
3
"Een bende voetballende schoolkinderen": Anderlecht afgemaakt na dramatische Clasico

"Een bende voetballende schoolkinderen": Anderlecht afgemaakt na dramatische Clasico

14:20
5
Kanté kan er niét om lachen: 'Fransman weigert te trainen om transfer naar Turkse topclub door te duwen'

Kanté kan er niét om lachen: 'Fransman weigert te trainen om transfer naar Turkse topclub door te duwen'

19:20
Thomas Foket vraagt maar één ding bij RSCA Futures

Thomas Foket vraagt maar één ding bij RSCA Futures

16:15
14
Club Brugge speelt toch met vuur... Dit kan straks weer veel kritiek opleveren

Club Brugge speelt toch met vuur... Dit kan straks weer veel kritiek opleveren

18:40
8
Nog geen Rode Duivel, maar onder meer Barça, Napoli en Arsenal staan in de rij voor voormalige Genk-speler

Nog geen Rode Duivel, maar onder meer Barça, Napoli en Arsenal staan in de rij voor voormalige Genk-speler

18:20
3
Hakim Sahabo neemt afscheid van Standard-fans: dit had hij te zeggen

Hakim Sahabo neemt afscheid van Standard-fans: dit had hij te zeggen

18:00
1
Slechts één thuiszege, maar de volgende wordt de allerbelangrijkste voor Cercle Brugge Analyse

Slechts één thuiszege, maar de volgende wordt de allerbelangrijkste voor Cercle Brugge

17:15
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ilenikhena - Massolin - Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ilenikhena - Massolin - Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

16:30
OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog extra aanvaller, en hij was al topschutter

OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog extra aanvaller, en hij was al topschutter

17:40
Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp

Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp

16:30
6
OFFICIEEL: KSC Lokeren haalt nieuwe aanvaller bij JPL-ploeg

OFFICIEEL: KSC Lokeren haalt nieuwe aanvaller bij JPL-ploeg

17:20
1
KRC Genk maakt statement en legt superjong talent vast

KRC Genk maakt statement en legt superjong talent vast

17:00
OFFICIEEL: Voormalige Antwerp-speler vervangt Karim Benzema, The Great Old passeert langs de kassa

OFFICIEEL: Voormalige Antwerp-speler vervangt Karim Benzema, The Great Old passeert langs de kassa

16:30
5
Het wonder dat Sporting Charleroi heet: Albert spreekt klare taal over top zes en beker

Het wonder dat Sporting Charleroi heet: Albert spreekt klare taal over top zes en beker

15:45
Zeer goed nieuws voor Nicky Hayen en KRC Genk met oog op topper tegen Anderlecht

Zeer goed nieuws voor Nicky Hayen en KRC Genk met oog op topper tegen Anderlecht

14:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 22
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1-2 Alaves Alaves
Real Oviedo Real Oviedo 1-0 Girona FC Girona FC
Osasuna Osasuna 2-2 Villarreal Villarreal
Levante Levante 0-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
Elche CF Elche CF 1-3 Barcelona Barcelona
Real Madrid Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Real Betis Real Betis 2-1 Valencia CF Valencia CF
Getafe Getafe 0-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Real Mallorca Real Mallorca 4-1 Sevilla Sevilla

Nieuwste reacties

Mijn-Terril Mijn-Terril over De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije' Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen' Walter Baseggio Walter Baseggio over Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd Borak Borak over Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht? Soloria Soloria over Transfer van vlot scorende spits ketste alsnog af: Antwerp nam drastische beslissing André Coenen André Coenen over Zware sanctie voor ex-JPL'er: voormalige speler Standard, STVV, Gent en Zulte Waregem krijgt recordboete De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp doet geen transfers voor A-ploeg, maar wel groot talent binnengehaald dat zich moet bewijzen De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp Demogorgon Demogorgon over Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen Swakke25 Swakke25 over Ook bij jeugdopleiding Anderlecht zijn de problemen groot: kijk maar naar de Futures Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved