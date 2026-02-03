Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Mbaye

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt er onverwacht nog een aanvaller bij Franse eersteklasser

Malick Mbaye (21) is de nieuwste aanwinst van Zulte Waregem. De Senegalese flankaanvaller komt over van Ligue 1-club FC Metz en tekent een contract voor 2,5 seizoenen met een optie voor nog twee jaar. (Lees meer)