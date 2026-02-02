Exodus bij Lierse gaat verder: Zulte Waregem haalt sterkhouder binnen

Zulte Waregem roert zich stevig op transfer deadline day. Na het oplossen van het dossier-Traoré haalde Essevee nog een extra versterking binnen en plukte het een vaste waarde weg bij Lierse.

Het is druk bij Zulte Waregem op transfer deadline day. Kort nadat de club aankondigde dat het een oplossing had gevonden voor Aboulaye Traoré, die niet meer wou spelen voor de club, werd er een nieuwe speler voorgesteld.

Dirk Asaré verlaat Lierse en tekende een contract aan de Gaverbeek. De 21-jarige middenvelder is de volgende sterkhouder die vertrekt bij Lierse. De Pallieters kenden een serieuze exodus deze winter.

Volgende sterkhouder weg bij Lierse

Asaré speelde dit seizoen iedere competitiewedstrijd de volle 90 minuten, soms zelfs met de aanvoerdersband. Opnieuw een ferme aderlating voor Lierse.

Bij Essevee tekende hij een contract van 3,5 jaar met de optie op een extra seizoen. "Ik kan niet wachten om deze nieuwe stap te zetten in mijn carrière", zegt de middenvelder bij de clubmedia.



"Zulte Waregem is een fantastische club en staat bekend om het begeleiden van jonge voetballers in hun ontwikkeling. Ik had meteen een erg goed gevoel bij de club, vooral op het vlak van omkadering en opvolging. Hopelijk kan ik snel mijn steentje bijdragen en het verschil maken voor het team."