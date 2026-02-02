OH Leuven gaat shoppen bij... Westerlo voor overbodige spits

Kyan Vaesen verlaat Westerlo en zet zijn carrière verder bij OH Leuven. De 24-jarige aanvaller ondergaat eerst nog de medische testen en tekent daarna een contract voor 3,5 jaar bij OHL, weet GvA.

Daarmee trekt Vaesen definitief de deur in ’t Kuipje achter zich dicht. In totaal kwam hij 118 keer in actie voor Westerlo, goed voor 16 doelpunten en 11 assists.

Dit seizoen was zijn rol echter sterk beperkt. Vaesen stond geen enkele keer in de basis en verdween steeds meer uit beeld in de sportieve plannen.

OH Leuven had dringend aanvallende versterking nodig en haalt Kyan Vaesen

Bij OH Leuven krijgt hij uitzicht op een nieuwe start. De Leuvenaars zochten extra offensieve opties en zien in Vaesen een polyvalente aanvaller met ervaring in de Jupiler Pro League.

Eerder was er ook concrete interesse van het Hongaarse Újpest, maar die piste werd niet doorgezet. OHL toonde zich het meest overtuigend.



OH Leuven is met 21 gemaakte goals in 23 matchen één van offensief zwakste ploegen in de JPL. Ze hadden duidelijk aanvallende versterking nodig.