Héél bijzonder: ineens heeft Belgische Eerstenationaler een international... die kans maakt op WK

Suriname staat nog maar twee wedstrijden verwijderd van een plaats op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada komende zomer. Bondscoach Henk ten Cate maakte zijn selectie bekend voor de intercontinentale play-offs van volgende week.

Op de FIFA-ranking staat Suriname slechts 123e, maar dat weerhoudt het team er niet van om te dromen van deelname aan het wereldkampioenschap. Ten Cate, die eind vorig jaar het stokje overnam van Stanley Menzo, kan rekenen op een mix van ervaren spelers en bekende namen uit de Belgische competitie.

In de aanval zijn Gyrano Kerk (Antwerp) en Tjaronn Chery (NEC, ex-Antwerp) zekerheden. Zij moeten het offensief dragen en kansen creëren tegen de tegenstanders in de play-offs.

Achterin loopt onder andere Stefano Denswil rond, een ex-speler van Club Brugge die tegenwoordig uitkomt voor het Turkse Kayserispor. Zijn ervaring moet stabiliteit brengen in de defensie van Suriname.

Daarnaast bevat de selectie nog enkele spelers met een verleden in België, zoals Warner Hahn, Jean-Paul Boëtius en Denzel Jubitana, wat de ploeg extra kwaliteit geeft en vertrouwdheid met Europese competities.

De meest opvallende naam is misschien wel Jahnilo Wiegel, de 21-jarige doelman van Houtvenne, de nummer veertien uit Eerste Nationale. Wiegel speelde in zijn jeugd nog een seizoen bij Club Brugge en krijgt nu de kans om op het internationale toneel te schitteren.



