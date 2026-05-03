Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog"

Anderlecht incasseerde tegen Club Brugge al zijn derde nederlaag op rij in de Champions' Play-offs. En na afloop trok doelman Colin Coosemans het boetekleed aan.

Vooral bij de tweede Brugse treffer voelde de doelman zich schuldig. Coosemans leverde een slechte inspeelpass af, waarna Club genadeloos toesloeg. “Super slecht natuurlijk”, reageerde hij zichtbaar aangeslagen. “Ik weet goed genoeg dat ik mee aan de basis lig van die tweede goal.”

Blunder bij 0-2

Het moment bleek achteraf beslissend in de wedstrijd. Anderlecht was nochtans sterk aan de tweede helft begonnen en leek op dat moment dichter bij de gelijkmaker te staan dan Club bij een tweede doelpunt. “We waren goed aan het voetballen”, aldus Coosemans. “Maar dat was echt het kantelmoment.”

Alsof de mentale tik nog niet zwaar genoeg was, viel amper een minuut later ook meteen de 0-3. Paars-wit ging helemaal kopje onder en slaagde er niet meer in om terug in de wedstrijd te komen. “Daarna waren we aangeslagen”, gaf Coosemans toe. “Met 0-2 achter werd het heel moeilijk.”

Toch zag de Anderlecht-doelman ook positieve elementen in het spel van zijn ploeg. Volgens hem vond Anderlecht gaandeweg beter oplossingen tegen de hoge pressing van Club Brugge. “We begonnen de vrije man beter te vinden en konden hen pijn doen”, klonk het. “Alleen waren we niet efficiënt genoeg.”

De cijfers beginnen ondertussen wel zwaar door te wegen bij paars-wit. Anderlecht pakte 0 op 9 in zijn laatste drie wedstrijden en ziet de play-offs stilaan volledig ontsporen. “Dat komt hard aan”, gaf Coosemans toe. “Als je enkel naar het scorebord kijkt, lijkt het alsof alles slecht was.”



Borst vooruit en hoofd hoog

Binnen Anderlecht probeert men ondanks alles het hoofd recht te houden, zeker met de bekerfinale die dichterbij komt. Coosemans wil dat zijn ploeg de komende weken met vertrouwen blijft werken. “We moeten met de borst vooruit blijven lopen en het hoofd hoog houden”, zei hij strijdvaardig.

Komende zondag wacht bovendien al een nieuwe belangrijke afspraak op bezoek bij KAA Gent. Volgens Coosemans kan die wedstrijd bepalend worden voor het verdere verloop van de play-offs. Maar de pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge zal in Brussel ongetwijfeld nog even blijven nazinderen.