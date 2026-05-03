Vincent Kompany staat klaar om hem op te wachten: Luis Enrique slaapt niet meer

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
PSG speelde gelijk, maar blijft leider in de Ligue 1. Alle ogen zijn gericht op Bayern München, waar de Parijzenaars strijden om een plek in de finale van de Champions League. Een tweede finale op rij zou dat bovendien worden.

Paris Saint-Germain liet tegen FC Lorient twee punten liggen na een 2-2 gelijkspel, al verandert dat weinig aan de situatie. De Parijzenaars hebben nog altijd zes punten voorsprong op RC Lens en blijven leider met 70 punten.

Voor deze wedstrijd had Luis Enrique beslist om zijn kern te laten roteren. Een manier om de inspanningen te doseren, want PSG heeft de komende dagen een belangrijke afspraak op de agenda staan.

Woensdag trekt PSG naar München om het op te nemen tegen Bayern. De Parijzenaars beginnen met een kleine bonus na hun 5-4 zege in de heenwedstrijd, maar het belooft een enorme opdracht te worden in de Allianz Arena tegen de ploeg van Vincent Kompany.

Luis Enrique was daarover erg duidelijk op zijn persconferentie. "Rust? Nee. Trainers rusten nooit. Je denkt de hele tijd aan de volgende match, aan de moeilijkheden die we gaan krijgen, hoe het met de spelers gaat. Rusten, nee."

De Spaanse coach gaf wel toe dat de opeenvolging van wedstrijden weegt. "Ik ben moe na de matchen, door de spanning die erbij komt kijken, zoals altijd, zoals bij alle trainers. En morgen is het moment om de bladzijde om te draaien richting Bayern München."

De trainer kijkt alvast vooruit naar die beslissende clash. "Het wordt een heel moeilijke wedstrijd, we weten hoe sterk Bayern als tegenstander is. Maar ik heb volledig vertrouwen in mijn ploeg. De motivatie is maximaal: we staan op één stap van het spelen van een finale in de Champions League. Ik denk dat het team in vorm is en we gaan erheen om te winnen."

Ligue 1

 Speeldag 32
Nantes Nantes 3-0 Marseille Marseille
PSG PSG 2-2 Lorient Lorient
Metz Metz 1-2 Monaco Monaco
Nice Nice 1-1 RC Lens RC Lens
Lille OSC Lille OSC 1-1 Le Havre Le Havre
Strasbourg Strasbourg 1-1 Toulouse Toulouse
Paris FC Paris FC 2-0 Stade Brestois Stade Brestois
Auxerre Auxerre 1-0 Angers Angers
Lyon Lyon 20:45 Rennes Rennes

