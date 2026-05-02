Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

Het lijkt zo goed als zeker dat Antoine Sibierski binnenkort zijn nieuwe rol zal opnemen bij Anderlecht. De voormalige speler en huidig sportief directeur heeft zijn functie bij ESTAC Troyes neergelegd, en volgens verschillende signalen ligt zijn toekomst al vast in Brussel.

Wat de situatie extra opvallend maakt: hij zal het mogelijke titelfeest in Troyes niet meer van dichtbij meemaken, omdat hij eerder deze week aan de deur werd gezet.

Sibierski zal succes van 'zijn' team niet meer meevieren

De breuk tussen Sibierski en Troyes kwam er onverwacht in de publieke communicatie, maar intern zou de spanning al langer hoog opgelopen hebben. Clubvoorzitter Edwin Pindi zou uiteindelijk beslist hebben om de samenwerking onmiddellijk stop te zetten. Daardoor verdwijnt Sibierski vlak voor het sportieve hoogtepunt van het seizoen uit de clubstructuur, net op het moment dat Troyes zich opmaakt voor een feest rond de promotie naar de Ligue 1.

Opvallend genoeg was Sibierski net een van de sleutelfiguren in die promotiecampagne. Zijn rol achter de schermen werd binnen de club vaak geprezen, maar de relationele breuk met de leiding bleek uiteindelijk onherstelbaar. Het resultaat is een abrupt afscheid dat in Frankrijk en België niet onopgemerkt blijft.

Sibierski wordt een dezer dagen voorgesteld bij Anderlecht

En precies daar komt Anderlecht in beeld. In Brussel wordt de komst van Sibierski inmiddels als een quasi afgeronde deal beschouwd. De gesprekken zouden al vergevorderd zijn en de formele aankondiging lijkt slechts een kwestie van tijd. Binnen de sportieve structuur van Anderlecht zou hij een sleutelrol krijgen in het uittekenen van het transfer- en rekruteringsbeleid.

Voor Anderlecht past deze zet in een bredere ambitie om de club opnieuw structureel naar de top van het Belgische voetbal te brengen. Het aantrekken van een profiel als Sibierski, met ervaring als speler op hoog niveau en als sportief beleidsmaker in Frankrijk, wordt intern gezien als een belangrijke stap in die professionalisering.





Sibierski zelf past bovendien perfect binnen het profiel dat Anderlecht zoekt: iemand met internationale ervaring, een breed netwerk en kennis van zowel scouting als sportieve organisatie. Zijn verleden als speler bij onder meer Manchester City en Newcastle United versterkt zijn reputatie als iemand die het moderne voetbal van binnenuit kent.

Dat hij Troyes net op een sportief hoogtepunt verlaat, maakt de overgang des te opvallender. Waar hij normaal het succes van zijn werk zou kunnen vieren met de club, eindigt het hoofdstuk abrupt en zonder afscheid op het veld. In plaats daarvan wacht hem vrijwel zeker een nieuw project in Brussel.