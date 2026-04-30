Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'
Club Brugge heeft een nieuwe spits op het oog. Het zou heel graag Winsley Boteli in huis halen. Volgens diverse bronnen zou er ondertussen mogelijk al een eerste bod zijn neergelegd bij zijn moederclub. Een deal zou er op die manier sneller kunnen komen dan eerst verwacht.

De 19-jarige Zwitser Winsley Boteli werd dit seizoen uitgeleend door Borussia Mönchengladbach aan het Zwitserse Sion en heeft daar heel veel indruk gemaakt. Zijn marktwaarde wordt geschat op 1 miljoen euro volgens Transfermarkt, het dubbele van een jaar geleden.

De jonge aanvaller, die geboren werd in Genève, is een soort supersub voor zijn ploeg Sion. Hij speelde dit seizoen mee in dertig wedstrijden, maar daar was maar één basisplaats bij. Een aantal keren kwam hij zelfs niet van de bank voor zijn ploeg.

Winsley Boteli is een absolute supersub

Toch was hij in die dertig wedstrijden veelvuldige van belang voor zijn team. Zo scoorde hij liefst zes doelpunten, wat op amper 484 minuten toch wel veel is. Om de 80,66 minuten was hij op die manier van belang voor Sion.

Ook RSC Anderlecht toonde al interesse in hem, maar het ziet er meer en meer naar uit dat Club Brugge wel eens aan het langste eind zou kunnen trekken. Ondertussen zouden er zelfs al concrete aanbiedingen komen.

Club Brugge voert de forcing

Met Juventus en Manchester United waren er nog al topclubs in hem geïnteresseerd de voorbije maanden of jaren. Zij kunnen dus mogelijk een extra barrière vormen in de strijd om de handtekening van de aanvaller, want dat er veel aandacht is, is niet meer dan logisch.

Maar Club Brugge voert dus wel de forcing. Volgens SFM Football heeft Club Brugge een bod van 3,5 miljoen euro uitgebracht op Boteli. Daarmee is er een eerste officieel bod uitgebracht volgens die bron. Benieuwd of Borussia Mönchengladbach daar zal op ingaan, of dat ze hem toch nog zelf willen gebruiken volgend seizoen. 

