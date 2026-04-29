Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

RSC Anderlecht gaat in de voorbereiding op het volgende seizoen een versnelling hoger schakelen. De nieuwe sportief directeur speelt daarbij een cruciale rol. Ondertussen heeft Antoine Sibierski een deadline opgelegd gekregen.

Voor de duidelijkheid: het seizoen van RSC Anderlecht is niét voorbij. De Belgische recordkampioen zet alles op het winnen van de Beker van België én het bijhorende ticket voor de Europa League.

Wat als die queeste mislukt en Union SG opnieuw met de trofee aan de haal gaat? Dan wil paars-wit de huidige vierde plaats in het klassement vasthouden. Wederom met het oog op dat Europese toegangsticket.

Grote lenteschoonmaak

Ondertussen zit de sportieve cel niét stil. Meer zelfs: de grote lenteschoonmaak is volop aan de gang. Maar liefst zestien spelers - het kunnen er uiteindelijk ook veertien of achttien worden - mogen deze zomer hun kastje leegmaken en een nieuwe broodheer zoeken.

Cruciaal in de make-over die paars-wit de komende weken en maanden wil ondergaan: Antoine Sibierski. De Fransman wordt behoudens een enorme verrassing de nieuwe sportief directeur van Anderlecht.







Officieel is Sibierski nog aan de slag bij AC Troyes, maar dat verhaal is geschreven. Momenteel zijn de Fransman en Troyes de laatste punten en komma's van de contractverbreking op papier aan het zetten.

Anderlecht had gehoopt dat Sibierski vanaf één mei aan de slag kon gaan in het Lotto Park. Die datum is echter te kort dag. Al is er wel een deadline: voor vijftien mei wil de Belgische recordkampioen de nieuwe sportief directeur voorstellen én aan het werk zetten.

RSC Anderlecht staat voor cruciale weken én maanden

Alles en iedereen bij Anderlecht beseft dat de start van het nieuwe seizoen niét mag gemist worden. Afhankelijk van de afwikkeling van deze voetbaljaargang komen eventuele Europese barragewedstrijden er héél snel aan. Maar dat is niet alles.

Volgend seizoen wordt de Jupiler Pro League opnieuw met achttien clubs én zonder play-offs gespeeld. Met andere woorden: iedere driepunter - ook de punten in de zomer - tellen voor hun volledige waarde mee. Goed begonnen is…