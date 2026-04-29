Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

Manuel Gonzalez
RSC Anderlecht gaat in de voorbereiding op het volgende seizoen een versnelling hoger schakelen. De nieuwe sportief directeur speelt daarbij een cruciale rol. Ondertussen heeft Antoine Sibierski een deadline opgelegd gekregen.

Voor de duidelijkheid: het seizoen van RSC Anderlecht is niét voorbij. De Belgische recordkampioen zet alles op het winnen van de Beker van België én het bijhorende ticket voor de Europa League. 

Wat als die queeste mislukt en Union SG opnieuw met de trofee aan de haal gaat? Dan wil paars-wit de huidige vierde plaats in het klassement vasthouden. Wederom met het oog op dat Europese toegangsticket.

Grote lenteschoonmaak

Ondertussen zit de sportieve cel niét stil. Meer zelfs: de grote lenteschoonmaak is volop aan de gang. Maar liefst zestien spelers - het kunnen er uiteindelijk ook veertien of achttien worden - mogen deze zomer hun kastje leegmaken en een nieuwe broodheer zoeken. 

Cruciaal in de make-over die paars-wit de komende weken en maanden wil ondergaan: Antoine Sibierski. De Fransman wordt behoudens een enorme verrassing de nieuwe sportief directeur van Anderlecht.



Officieel is Sibierski nog aan de slag bij AC Troyes, maar dat verhaal is geschreven. Momenteel zijn de Fransman en Troyes de laatste punten en komma's van de contractverbreking op papier aan het zetten.

Anderlecht had gehoopt dat Sibierski vanaf één mei aan de slag kon gaan in het Lotto Park. Die datum is echter te kort dag. Al is er wel een deadline: voor vijftien mei wil de Belgische recordkampioen de nieuwe sportief directeur voorstellen én aan het werk zetten.

RSC Anderlecht staat voor cruciale weken én maanden

Alles en iedereen bij Anderlecht beseft dat de start van het nieuwe seizoen niét mag gemist worden. Afhankelijk van de afwikkeling van deze voetbaljaargang komen eventuele Europese barragewedstrijden er héél snel aan. Maar dat is niet alles.

Volgend seizoen wordt de Jupiler Pro League opnieuw met achttien clubs én zonder play-offs gespeeld. Met andere woorden: iedere driepunter - ook de punten in de zomer - tellen voor hun volledige waarde mee. Goed begonnen is…

Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

José Mourinho is dé topkandidaat bij Real Madrid: The Special One reageert nu zelf

Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

Club Brugge, Gent, Anderlecht... Miljoenen in de clubkas of gratis versterkingen?

Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier'

Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau"

Krijgt failliete KV Oostende zijn geld nog te zien? 85-jarige Duitse zakenman moet het uitleggen

🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

KBVB kan beslissing wel smaken: "Grotere ambitie om te herinvesteren"

Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt Interview

Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen" Opinie

Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit

Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde

Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

