Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

Op het komende WK voetbal zou een opvallende nieuwe regel van kracht kunnen worden die het spelverloop én het gedrag van spelers grondig verandert. De mondiale voetbalwetgevers van FIFA en IFAB willen het bedekken van de mond tijdens discussies of opstootjes voortaan strenger bestraffen.

In sommige gevallen kan dat zelfs een rode kaart opleveren. De maatregel kreeg al snel de bijnaam “Prestianni-regel”, verwijzend naar de commotie rond een duel tussen SL Benfica en Real Madrid. Tijdens dat duel beschuldigde Vinícius Júnior de jonge Argentijn Gianluca Prestianni van racistische uitlatingen.

Racistische verwijten vermijden

Prestianni hield tijdens het incident zijn shirt voor zijn mond, zoals tegenwoordig vaak gebeurt om liplezers en camera’s te vermijden. Daardoor kon niemand met zekerheid vaststellen wat er precies gezegd werd. De speler ontkende de beschuldigingen aanvankelijk, maar gaf later toe dat er wel beledigende taal werd gebruikt, al zou het volgens hem om homofobe en niet racistische uitspraken gegaan zijn.

De zaak leidde tot een disciplinaire straf: Prestianni werd uiteindelijk geschorst voor zes wedstrijden, waarvan drie voorwaardelijk, wegens potentieel discriminerend gedrag. Het incident zette het debat over communicatie op het veld opnieuw op scherp.

Volgens de nieuwe richtlijnen willen FIFA en IFAB vermijden dat spelers zich verschuilen achter oncontroleerbare momenten van communicatie. De redenering is duidelijk: wie niets te verbergen heeft, hoeft zijn mond niet te bedekken. Scheidsrechters zullen wel per situatie beoordelen of een kaart gerechtvaardigd is, rekening houdend met de context van het moment.

Nog niet in Europese competities

Opvallend is dat de regel voorlopig enkel voor het WK wordt ingevoerd en nog niet geldt in nationale competities of Europese toernooien. Toch kan het een eerste stap zijn richting bredere toepassing in het profvoetbal.





Daarnaast werd nog een tweede maatregel besproken: spelers die tijdens een wedstrijd het veld verlaten uit protest, kunnen voortaan ook bestraft worden met rood. Die beslissing komt er na een veelbesproken incident op de Africa Cup of Nations, waar Senegal-spelers tijdelijk het veld verlieten uit onvrede met een scheidsrechterlijke beslissing.

Wat vaststaat: het WK dreigt niet alleen sportief, maar ook reglementair een nieuw tijdperk in te luiden, waarin gedrag en communicatie strenger dan ooit onder de loep liggen.