Analyse Italië is helemaal NIET kansloos om Pep Guardiola binnen te halen als coach... Integendeel!

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Italië schreeuwt om de komst van Pep Guardiola. Heeft de Italiaanse voetbalbond kans om de coach van Manchester City te strikken? Of is het zelfs het proberen niet waard?

Het Italiaanse voetbal zit nog maar eens in een crisis. Getekend, La Squadra Azzurra. De Italianen slaagden er voor de derde keer op rij niét in om zich te plaatsen voor de eindronde van het WK. 

Anno 2026 bleek Bosnië te sterk in de barragewedstrijden. Strafschoppen beslisten uiteindelijk welk Europees land als laatste een ticketje voor de reis over De Grote Plas mocht boeken. Bosnië won die strafschoppenreeks met 4-1.

De uitschakeling betekende meteen het einde van Gennaro Gattuso. De Italiaanse cultheld werd ontslagen als bondscoach. En de Italiaanse voetbalbond droomt van een absolute stunt.

Niemand minder dan Pep Guardiola staat helemaal bovenaan de lijst om Gattusso op te volgen en het Italiaanse voetbal van een grondige reanimatie te voorzien. Maar heeft de Italiaanse voetbalbond überhaupt kans om Guardiola binnen te hengelen?

Nee, want…

Op papier lijkt het simpelweg niét mogelijk. De Italiaanse boekhouding laat zo'n uitspatting simpelweg niet toe. Ter vergelijking: Guardiola verdient bij Manchester City jaarlijks 25 miljoen euro. Roberto Mancini verdiende drie miljoen euro toen hij Italië in 2021 Europees kampioen maakte.

Daarnaast heeft Guardiola nog een contract tot medio 2027 in het Etihad Stadium. Al is dat een voetnoot. Manchester City liet al meermaals uitschijnen dat de Catalaan zelf zijn toekomst kan bepalen. De kans is dan ook groot dat hij na het seizoen sowieso zal vertrekken.

Ja, jaaaa, JA en SIIIIIII!

Daarnaast zijn er tal van redenen waarom de Italianen het simpelweg wél moeten proberen om Guardiola binnen te hengelen als bondscoach. Hieronder sommen we er alvast vier op.

Eerst en vooral heeft Guardiola al meermaals laten optekenen dat hij op een dag aan de slag wil als bondscoach. Wel, de kaarten om met een carte blanche te beginnen bij een topland liggen nu helemaal waar ze moéten liggen.

Bovendien heeft Guardiola een hechte band met Italië. Na zijn glorieperiode als speler bij FC Barcelona voetbalde Guardiola voor Brescia Calcio en AS Roma. "Het waren misschien wel de leukste jaren uit mijn carrière", aldus Guardiola daarover in vlot Italiaans. 

Voor het geld moet Guardiola het alleszins niet meer doen. Al zal de Italiaanse voetbalbond wél een inspanning moeten leveren. Waar Guardiola wel gevoelig voor is? Hij zal verafgood worden in De Laars. En een ego heeft de Catalaan zeker en vast.

Italiaanse verafgoding én dat palmares

Nog een laatste reden? Het palmares van Guardiola puilt uit. In het clubvoetbal heeft hij alles (meermaals) gewonnen wordt wat er te winnen valt. Gaat het vizier richting de Europese - én wereldtitel bij de landenteams? We horen het hem nu al luidop dromen.

WK Kwalificatie (Europa)

 Play-offs - Finale
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina P1-1 Italië Italië
Kosovo Kosovo 0-1 Turkije Turkije
Tsjechië Tsjechië P2-2 Denemarken Denemarken
Zweden Zweden 3-2 Polen Polen

