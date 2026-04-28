Interview Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen"

Johan Walckiers
De promotietopper tussen K Beerschot VA en Patro Eisden Maasmechelen had alles wat voetbal zo onvoorspelbaar maakt. Volgens analist James Odvart, commentator bij DAZN voor de Challenger Pro League, was het vooral een wedstrijd die op elk moment kon kantelen. 

“Eerst en vooral: het was gewoon enorm spannend", opent hij. “Je voelde constant dat het alle kanten op kon, en dat maakt dit soort promotiematchen zo bijzonder.”

Odvart zag hoe Patro bijzonder goed voor de dag kwam en Beerschot lange tijd in de problemen bracht. “Patro heeft Beerschot het echt moeilijk gemaakt, tot het niet meer kon. Ze hebben hun sterktes optimaal gebruikt, waren fysiek sterk, goed georganiseerd en wisten perfect waar ze Beerschot pijn konden doen. Dat hebben ze eigenlijk bijna de hele wedstrijd volgehouden.”

Beerschot voelt de druk van Japanse investeerders

Toch leek het verhaal op een bepaald moment geschreven. “Zonder die onderbreking zag het er echt niet goed uit voor Beerschot", stelt Odvart scherp. “Op dat moment was het echt aan het kantelen in het voordeel van Patro. Je voelde dat het kon wegvallen voor Beerschot. Het had echt een drama kunnen worden voor hen.”

Die onderbreking kwam er na incidenten rond Radja Nainggolan, die na zijn doelpunt de confrontatie opzocht met de thuisaanhang. “Met zijn verleden bij de club kon je bijna niet denken dat het normaal ging verlopen", zegt Odvart. “Dan nog eens gaan vieren voor dat vak, het publiek een beetje provoceren… meer moet dat niet zijn. Dan weet je dat het kan ontploffen, en dat gebeurde ook.”

Onderbreking deed Beerschot deugd

Volgens de analist was die pauze achteraf gezien cruciaal. “Die onderbreking heeft Beerschot echt deugd gedaan. Ze konden even hergroeperen, de koppen bij elkaar steken. Voor Patro was dat net het tegenovergestelde: die zaten in een flow en werden eruit gehaald. Dat heeft hen pijn gedaan, en daarna was het eigenlijk alleen nog Beerschot dat de bovenhand nam.”

Toch wijst Odvart ook naar een beslissende fout bij de bezoekers. “Die fase in de laatste seconde van de reguliere speeltijd… dat mag gewoon niet gebeuren op dit niveau. Dat is een flater van formaat. Je geeft daar alles weg waar je zo hard voor gewerkt hebt. Dat is bijzonder pijnlijk.”

Dat Beerschot uiteindelijk in de verlengingen via Brahic toesloeg, verraste hem minder. “Dan zie je toch dat verschil in druk en mentaliteit. Voor Beerschot is het echt een beetje van ‘moeten’. Die promotie moet er komen. Met die Japanse investeerders is het duidelijk: zo snel mogelijk terug naar eerste klasse. Dat weegt door, maar kan je ook vooruit duwen op zulke momenten.”

Tegelijk nuanceert hij het verhaal rond de thuisploeg. “Ik ben niet verrast dat ze het moeilijk hadden. Dit seizoen hebben ze ook al problemen gekend. Denk maar aan die periode met een 0 op 12 in december. Dat toont dat deze ploeg kwetsbaar is en niet zomaar alles controleert.”

Onbegrijpelijk dat Stijn Stijnen zijn assistent moest inbrengen

Aan de kant van Patro had Odvart dan weer vragen bij de keuzes van coach Stijn Stijnen. “Die wissel na de onderbreking, met assistent Yassin Gueroui voor Nainggolan… ik begrijp dat echt niet. Hij zat wel al een paar matchen op de bank. Je brengt geen technische speler, maar iemand die vooral een strijder is, die zelfs al gestopt was. Dan stel ik mij vragen: is die man nog op niveau, heeft hij voldoende getraind om dit aan te kunnen?”

Volgens Odvart zegt die beslissing veel over de limieten van de ploeg. “Dit toont gewoon dat de kern beperkingen heeft. En ik ben ervan overtuigd: met de kern van vorig jaar had Patro hier meer kunnen doen tegen dit Beerschot. Nu laten ze het liggen op details, en dat is het hardste wat er is.”

Luik FC Luik FC 1-2 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

