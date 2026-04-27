Hoe Tristan Degreef het geheime plan van Anderlecht zomaar te grabbel gooide

Bij Anderlecht liep de voorbije weken een strak geregisseerd plan rond Nathan De Cat. De 17-jarige middenvelder werkte in alle discretie aan een verrassend snelle comeback. Tot één onschuldige foto dat plan plots dreigde te verklappen.

Na zijn zware enkelblessure op 12 april tegen KAA Gent leek De Cat wekenlang buiten strijd. Hij verliet het veld toen in pijn, en een afwezigheid van vier tot zes weken werd naar buiten gecommuniceerd. Intern hield Anderlecht echter alle opties open, weet La DH.

De Cat veel sneller terug dan verwacht

De medische staf wist al snel dat de blessure “op de minst slechte plaats” zat. Toen De Cat na enkele dagen alweer zonder krukken kon stappen, groeide de hoop op een veel snellere terugkeer dan verwacht.

Achter de schermen ging het plots snel. De Cat stond al vroeg opnieuw op het veld en werkte zelfs gedeeltelijk mee met de groep. Toch hield Anderlecht dat bewust stil. De bedoeling was duidelijk: zijn terugkeer geheimhouden om de tegenstander te verrassen.

Die tegenstander? Club Brugge. Binnen de club leefde het idee om De Cat mogelijk plots in de selectie te droppen, zonder dat Brugge zich daarop kon voorbereiden.

Degreef postte de foto met De Cat op training

Maar toen dook er plots een foto op. Tristan Degreef postte zonder veel nadenken een trainingsbeeld op Instagram waarop De Cat te zien was. Een detail dat de zorgvuldig opgebouwde geheimhouding in één klap onder druk zette.



Die post was allesbehalve de bedoeling. Anderlecht wilde net vermijden dat er ruchtbaarheid kwam rond de snelle vooruitgang van hun talent. Niet om druk te zetten op De Cat, maar om een tactisch voordeel te behouden.

Intussen blijft de vraag: haalt De Cat de topper tegen Club Brugge? Het is geen zekerheid, maar plots wél een realistisch scenario. Eén ding staat vast: bij Anderlecht hadden ze dit moment liever zelf gekozen om naar buiten te brengen.