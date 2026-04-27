Hoe Tristan Degreef het geheime plan van Anderlecht zomaar te grabbel gooide

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Foto: © photonews

Bij Anderlecht liep de voorbije weken een strak geregisseerd plan rond Nathan De Cat. De 17-jarige middenvelder werkte in alle discretie aan een verrassend snelle comeback. Tot één onschuldige foto dat plan plots dreigde te verklappen.

Na zijn zware enkelblessure op 12 april tegen KAA Gent leek De Cat wekenlang buiten strijd. Hij verliet het veld toen in pijn, en een afwezigheid van vier tot zes weken werd naar buiten gecommuniceerd. Intern hield Anderlecht echter alle opties open, weet La DH.

De Cat veel sneller terug dan verwacht

De medische staf wist al snel dat de blessure “op de minst slechte plaats” zat. Toen De Cat na enkele dagen alweer zonder krukken kon stappen, groeide de hoop op een veel snellere terugkeer dan verwacht.

Achter de schermen ging het plots snel. De Cat stond al vroeg opnieuw op het veld en werkte zelfs gedeeltelijk mee met de groep. Toch hield Anderlecht dat bewust stil. De bedoeling was duidelijk: zijn terugkeer geheimhouden om de tegenstander te verrassen.

Die tegenstander? Club Brugge. Binnen de club leefde het idee om De Cat mogelijk plots in de selectie te droppen, zonder dat Brugge zich daarop kon voorbereiden.

Degreef postte de foto met De Cat op training

Maar toen dook er plots een foto op. Tristan Degreef postte zonder veel nadenken een trainingsbeeld op Instagram waarop De Cat te zien was. Een detail dat de zorgvuldig opgebouwde geheimhouding in één klap onder druk zette.

Lees ook... Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-spelers niet: "Vraag mij af of hij een pilletje had geslikt"

Die post was allesbehalve de bedoeling. Anderlecht wilde net vermijden dat er ruchtbaarheid kwam rond de snelle vooruitgang van hun talent. Niet om druk te zetten op De Cat, maar om een tactisch voordeel te behouden.

Intussen blijft de vraag: haalt De Cat de topper tegen Club Brugge? Het is geen zekerheid, maar plots wél een realistisch scenario. Eén ding staat vast: bij Anderlecht hadden ze dit moment liever zelf gekozen om naar buiten te brengen.

Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-spelers niet: "Vraag mij af of hij een pilletje had geslikt"

Peter Vandenbempt schetst hard beeld voor Anderlecht met oog op bekerfinale

Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella (en ook over Burgess)

Philippe Albert heeft duidelijke mening over rode kaart voor Sardella

Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng

Twee Anderlecht-spelers ondanks de nederlaag, 1 Bruggeling en 1 Antwerpenaar: dit is ons elftal van de week

🎥 Ware thriller en chaos op het Kiel: Beerschot schakelt Patro Eisden uit in minuut 117 en gaat naar finale

Supporters Standard ondernemen alweer actie voor verplaatsing naar Antwerp

Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

KAA Gent-supporters krijgen zware straf na veroordeling

Ex-bondscoach Domenico Tedesco alweer op de keien gezet, maar hij is niet de enige

Mogelijk transfertarget Club Brugge spreekt zich uit over interesse van blauw-zwart

Drama voor jonge Belg: na 11 minuten bij zijn wederoptreden weer out voor maanden

Real Zaragoza distantieert zich volledig van doorgedraaide doelman, die reageert nu ook op de feiten

De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

📷 Premier League-sterspeler wordt bewusteloos aangetroffen

Vincent Kompany kan ermee lachen op zijn persconferentie: "Ik ben 1m92, spijtig genoeg pas ik daar niet in"

Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn" Reactie

Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge

RAAL dreigt een "Dender-seizoen" te beleven: in La Louvière is het tijd om wakker te worden

Trekt ex-Anderlecht-jeugdproduct naar... Club Brugge? Hij reageert op het verhaal

Thomas Meunier heeft het gehad met zijn positie en doet wel heel opvallende uitspraak

PSG-coach Luis Enrique heeft duidelijke mening over Vincent Kompany

🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel

Deze club hoopt dat Sporting Hasselt licentie niet krijgt

Patrick Goots scherp voor Westerlo: "Zou niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje"

Zo wordt Vincent Kompany dinsdagavond volledig geïsoleerd van Bayern

Spionage en een dreigend ontslag: Tedesco ontploft helemaal op persconferentie bij Fenerbahçe

Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt

🎥 KV Mechelen zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we een groot probleem" Reactie

Barcelona, Chelsea en Arsenal: Mika Godts lokt Europese topclubs naar Amsterdam met oog op toptransfer

Jens Petter Hauge: van flop bij KAA Gent tot een ster in de Champions League Analyse

Kompany naar Manchester City? Bayern laat heel duidelijk in zijn kaarten kijken

Kylian Mbappé zorgt voor nieuwe kopzorgen bij Real Madrid

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

