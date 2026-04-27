Philippe Albert heeft duidelijke mening over rode kaart voor Sardella

Anderlecht dreigt Killian Sardella even kwijt te zijn na zijn rode kaart in de derby tegen Union. Niet iedereen is het echter eens met die beslissing, want ook Philippe Albert plaatst stevige vraagtekens bij de uitsluiting.

Anderlecht zal Killian Sardella mogelijk enkele weken moeten missen. De verdediger kreeg in de stadsderby tegen Union SG een rode kaart vanwege een kopstoot aan het adres van Guilherme Smith.

Het bondsparket is streng en vraagt drie speeldagen schorsing waarvan twee effectief. In dat geval mist hij de wedstrijden tegen Club Brugge en KAA Gent. Paars-wit kan uiteraard ook nog in beroep gaan tegen de beslissing.

Philippe Albert begrijpt rode kaart voor Killian Sardella allerminst

De meningen over de rode kaart zijn gemengd. Philippe Albert denkt er het zijne van. "Ik begrijp die rode kaart niet", opent hij bij Sudinfo. "Volgens mij had meneer Vergoote de situatie aanvankelijk goed ingeschat met geel voor allebei."

Nadien vond de VAR dat Sardella rood verdiende voor zijn kopstoot. Albert betwist of het er wel echt eentje was. "Als er al sprake was van een ‘kop tegen kop’, dan was er volgens mij nog altijd geen echte beweging, ondanks die vertraagde val van Guilherme."

"Maar vanaf het moment dat de VAR hem naar het scherm roept, zag ik de scheidsrechter zijn oorspronkelijke beslissing niet meer behouden", besluit Albert. Het blijft nu afwachten hoe Anderlecht omgaat met de beslissing van het bondsparket.