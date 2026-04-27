Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng

Brandon Morren
| 7 reacties
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht beleefde zondag een pijnlijke derby tegen Union SG en moet nu vrezen voor extra schade. Killian Sardella kijkt na zijn rode kaart namelijk ook aan tegen een stevige sanctie.

Anderlecht heeft zondag met 1-3 verloren van stadsrivaal Union SG. Paars-wit kende een bijzonder slechte namiddag en moest de volledige tweede helft met tien spelen na een rode kaart voor Killian Sardella.

De vleugelverdediger botste op het veld met Guilherme Smith en liet het daar niet bij. De Anderlecht-speler ging verder de confrontatie opzoeken en gaf de Union-speler een kopstoot.

Het was geen harde stoot, maar de beweging was er duidelijk én Guilherme werd duidelijk geraakt. Eerst werd er geel gegeven maar via een VAR-interventie werd die kaart nog omgezet in een rode.

Bondsparket vraagt schorsing van drie speeldagen voor Sardella

Daags nadien heeft ook het bondsparket zich bezig gehouden met het uitvoerig bekijken van de beelden. Daar eisen ze drie speeldagen schorsing voor Sardella, waarvan twee effectief.

Lees ook... De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"
Dat zou betekenen dat Sardella de wedstrijden tegen Club Brugge en KAA Gent mist. Anderlecht kan nog in beroep gaan, wat ook de verwachting is. 

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG
Killian Sardella

Meer nieuws

De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

11:40
3
🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel

🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel

08:00
22
Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

10:30
26
Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

12:00
3
Trekt ex-Anderlecht-jeugdproduct naar... Club Brugge? Hij reageert op het verhaal

Trekt ex-Anderlecht-jeugdproduct naar... Club Brugge? Hij reageert op het verhaal

16:15
Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn" Reactie

Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn"

10:15
1
🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby

🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby

20:00
20
Zo wordt Vincent Kompany dinsdagavond volledig geïsoleerd van Bayern

Zo wordt Vincent Kompany dinsdagavond volledig geïsoleerd van Bayern

16:30
Spionage en een dreigend ontslag: Tedesco ontploft helemaal op persconferentie bij Fenerbahçe

Spionage en een dreigend ontslag: Tedesco ontploft helemaal op persconferentie bij Fenerbahçe

16:00
Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

07:20
Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt

Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt

15:45
🎥 KV Mechelen zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we een groot probleem" Reactie

🎥 KV Mechelen zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we een groot probleem"

13:45
1
Barcelona, Chelsea en Arsenal: Mika Godts lokt Europese topclubs naar Amsterdam met oog op toptransfer

Barcelona, Chelsea en Arsenal: Mika Godts lokt Europese topclubs naar Amsterdam met oog op toptransfer

15:00
Jens Petter Hauge: van flop bij KAA Gent tot een ster in de Champions League Analyse

Jens Petter Hauge: van flop bij KAA Gent tot een ster in de Champions League

14:40
1
Kompany naar Manchester City? Bayern laat heel duidelijk in zijn kaarten kijken

Kompany naar Manchester City? Bayern laat heel duidelijk in zijn kaarten kijken

14:20
Union baas in Brussel: Zorgane straft Anderlecht in eerste helft af, maar wat als...

Union baas in Brussel: Zorgane straft Anderlecht in eerste helft af, maar wat als...

20:31
Kylian Mbappé zorgt voor nieuwe kopzorgen bij Real Madrid

Kylian Mbappé zorgt voor nieuwe kopzorgen bij Real Madrid

14:00
4
Jérémy Taravel zag Anderlecht de evenknie zijn van Union: "In eerste helft waren we zelfs beter" Reactie

Jérémy Taravel zag Anderlecht de evenknie zijn van Union: "In eerste helft waren we zelfs beter"

22:15
8
Nieuwe tegenvaller voor Kompany in aanloop naar kraker tegen PSG: toptalent niet op tijd fit

Nieuwe tegenvaller voor Kompany in aanloop naar kraker tegen PSG: toptalent niet op tijd fit

13:31
Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" Reactie

Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar"

21:30
32
Dit gaat gevolgen hebben! Malaise bij OH Leuven werkt zwaar op de zenuwen

Dit gaat gevolgen hebben! Malaise bij OH Leuven werkt zwaar op de zenuwen

13:15
2
KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

12:20
Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

13:00
Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

12:40
14
Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst Reactie

Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst

20:53
14
🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie" Reactie

🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie"

11:10
Degryse is niet tevreden en doet tactisch voorstel aan De Mil

Degryse is niet tevreden en doet tactisch voorstel aan De Mil

11:20
1
🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte

🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte

20:10
36
Waarom Anderlecht niet moet rekenen op de grote terugkeer van Mbemba

Waarom Anderlecht niet moet rekenen op de grote terugkeer van Mbemba

09:30
Cercle-doelman Warleson dankbaar na 100ste match: "Dat is het mooiste cadeau"

Cercle-doelman Warleson dankbaar na 100ste match: "Dat is het mooiste cadeau"

11:50
Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid?

Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid?

11:00
"Ik ben nog niet klaar": Man van de Match bij Club Brugge zit met dubbel doel

"Ik ben nog niet klaar": Man van de Match bij Club Brugge zit met dubbel doel

10:00
1
Ex-coach Beerschot, Urbain Spaenhoven, doet straffe voorspelling over match tegen Patro

Ex-coach Beerschot, Urbain Spaenhoven, doet straffe voorspelling over match tegen Patro

10:45
3
Stijn Stijnen voert de druk op en ontkracht fabeltje over Beerschot

Stijn Stijnen voert de druk op en ontkracht fabeltje over Beerschot

09:00
3
Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert

Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert

08:40
8
Voormalig Anderlecht-speler beslissend in Griekse bekerfinale

Voormalig Anderlecht-speler beslissend in Griekse bekerfinale

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

IXL IXL over Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?" Stigo12 Stigo12 over Jens Petter Hauge: van flop bij KAA Gent tot een ster in de Champions League Birger J. Birger J. over 🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel M.Suarez M.Suarez over Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale Ratko Svilar Ratko Svilar over Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België Ratko Svilar Ratko Svilar over Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng Swakke25 Swakke25 over 🎥 KV Mechelen zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we een groot probleem" franchi franchi over "Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij Dolf De Wolf Dolf De Wolf over Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" roodwit1880 roodwit1880 over Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved