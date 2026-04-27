Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng

Anderlecht beleefde zondag een pijnlijke derby tegen Union SG en moet nu vrezen voor extra schade. Killian Sardella kijkt na zijn rode kaart namelijk ook aan tegen een stevige sanctie.

Anderlecht heeft zondag met 1-3 verloren van stadsrivaal Union SG. Paars-wit kende een bijzonder slechte namiddag en moest de volledige tweede helft met tien spelen na een rode kaart voor Killian Sardella.

De vleugelverdediger botste op het veld met Guilherme Smith en liet het daar niet bij. De Anderlecht-speler ging verder de confrontatie opzoeken en gaf de Union-speler een kopstoot.

Het was geen harde stoot, maar de beweging was er duidelijk én Guilherme werd duidelijk geraakt. Eerst werd er geel gegeven maar via een VAR-interventie werd die kaart nog omgezet in een rode.

Bondsparket vraagt schorsing van drie speeldagen voor Sardella

Daags nadien heeft ook het bondsparket zich bezig gehouden met het uitvoerig bekijken van de beelden. Daar eisen ze drie speeldagen schorsing voor Sardella, waarvan twee effectief.

Dat zou betekenen dat Sardella de wedstrijden tegen Club Brugge en KAA Gent mist. Anderlecht kan nog in beroep gaan, wat ook de verwachting is.