Stijn Stijnen voert de druk op en ontkracht fabeltje over Beerschot

Beerschot en Patro Eisden staan vanavond op het Kiel oog in oog met elkaar. De winnaar van het duel stoot door naar de finale van de Promotion Play-off. Stijn Stijnen laat het alvast niet na om de druk op zijn manier op te voeren.

Gelijkspel in heenmatch

Patro Eisden leek vrijdag in de heenwedstrijd van de halve finale van de Promotion Play-offs lange tijd op weg naar een 1-0-overwinning tegen Beerschot. In de blessuretijd scoorden de bezoekers echter nog de gelijkmaker.

Al meteen na de match van vrijdag legde trainer Stijnen Stijnen van Patro de druk bij zijn tegenstander. “Zij zijn verplicht zich te kwalificeren en zullen vooral hun eigen spel proberen te ontwikkelen”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Tactische veranderingen

Hij heeft de tactische transformatie bij Beerschot goed opgevolgd. “Rond de jaarwisseling gingen ze achteraan van vijf naar vier. Daar hebben ze de ploeg voor en dat had ik al eerder verwacht”, gaat hij verder.

Stijnen is niet blind voor de sterkte van zijn tegenstander. Beerschot heeft een ruimere kern, maar ook een achterban die de ploeg vooruit kan stuwen op moeilijke momenten.

Promotie is van moeten voor Beerschot

En het fabeltje dat de promotie niet hoeft, gelooft Stijnen niet. “Bestuur, spelers en stafleden die daar de druk willen weghouden of zeggen dat Beerschot niet móet promoveren, zitten niet op hun plaats bij zo'n historische club.”





De gretigheid zal volgens de coach bij beide ploegen gigantisch groot zijn. “Vooral de angst voor een cruciale uitschakelingsfout kan straks verlammend werken. De druk zal voor Beerschot, dat thuishoort in 1A, in eigen stadion altijd groter zijn. Je wil niet die Beerschot-speler zijn die zorgt dat je eruit gaat door een individuele fout”, besluit hij.