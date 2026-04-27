Waarom Anderlecht niet moet rekenen op de grote terugkeer van Mbemba

De voorbije dagen gonst het opnieuw van de geruchten over de mogelijke terugkeer van Chancel Mbemba bij RSC Anderlecht. Maar de kans dat dit deze zomer ook effectief gebeurt lijkt zo goed als onbestaande.

Anderlecht wil Chancel Mbemba

RSC Anderlecht zit met een hiaat in het centrum van de verdediging. Een ervaren pion zou meer dan welkom zijn en in die context valt de naam van Chancel Mbemba opnieuw. Is hij een optie richting volgend seizoen?

Paars-wit is al meer dan een jaar bezig met een mogelijke terugkeer van Mbemba. De prestaties van de verdediger bij zijn huidige club Lille worden goed opgevolgd en ook het contact met de entourage wordt goed onderhouden.

Frustratie van Hasi

Besnik Hasi liet vorig jaar al weten dat er een poging werd ondernomen om Mbemba binnen te halen. De twee hadden zelfs in de zomer een goed gesprek met de speler. Al bleek toen al dat een deal moeilijk was.

Er zou een transfersom betaald moeten worden en ook de looneisen van Mbemba liggen behoorlijk hoog, waardoor een deal toen uitgesloten was. De club probeerde, maar kwam van een kale reis terug, tot frustratie van Hasi.

Financieel onmogelijke opdracht?

En volgens La Dernière Heure speelt dat financiële nog altijd parten. Anderlecht heeft volgens de Waalse krant helemaal de middelen niet om Mbemba te overtuigen, zelfs al leveren beide partijen een grote inspanning.





Mbemba is einde contract bij LOSC Lille, maar hoopt vooral op het WK met Congo zich te laten zien. Dat moet op zijn 31ste een laatste grote transfer opleveren en de kans is bijzonder groot dat dit niet richting het Lotto Park zal zijn.