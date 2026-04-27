Kylian Mbappé zorgt voor nieuwe kopzorgen bij Real Madrid

Real Madrid heeft na het puntenverlies tegen Real Betis ook nog slecht blessurenieuws moeten slikken. Kylian Mbappé liep een spierblessure op en zijn beschikbaarheid voor de Clasico blijft voorlopig onzeker.

Maandag kwam Real zelf met meer informatie over de ernst van zijn kwetsuur. "Na de tests die vandaag door de medische staf van Real Madrid werden uitgevoerd bij onze speler Kylian Mbappé, is een blessure vastgesteld aan de semitendinosus spier in zijn linkerbeen."

Real Madrid geeft duidelijkheid over blessure van Kylian Mbappé

Die spier is een van de drie hamstrings aan de achterzijde van het bovenbeen. Een datum wordt er door de Koninklijke niet geplakt op zijn terugkeer. "Zijn herstel zal verder worden opgevolgd", klinkt het nog via de officiële kanalen van de club.

Sommige media melden dat zijn seizoen erop zit, maar dat nieuws werd niet bevestigd. Het kan dus nog de bedoeling van Real zijn om hem klaar te stomen voor de Clasico, indien mogelijk.



Die wordt op 10 mei gespeeld op het veld van FC Barcelona. De titelrace lijkt al verloren en de club van Mbappé werd uitgeschakeld in de Champions League. Veel heeft Real dus niet meer om voor te spelen, buiten de Clasico.