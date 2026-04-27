Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

Het televisielandschap in Europa blijft razendsnel veranderen. En alles wijst erop dat die evolutie alleen maar sneller zal gaan. Disney+ zou binnenkort namelijk Champions League-wedstrijden uitzenden in ons land.

La Dernière Heure kwam maandag met een kleine bom: streamingsplatform Disney+ zou alle uitzendrechten van de Europese voetbalcompetities binnengehaald hebben voor de periode 2027-2031.

Die toekomstige greep op het Europese voetbal kan ook in België zware gevolgen hebben, want hier bestaat vandaag nog de mogelijkheid om wedstrijden uit de Champions League, Europa League en Conference League gratis live te bekijken.

Op weg naar een revolutie op de Europese markt

De komst van Disney+ als grote speler zou dus het gedeeltelijke einde betekenen van gratis Europees topvoetbal op de Belgische televisie. Een stevige ommekeer, na jaren waarin zenders als RTBF, Proximus, RTL en VTM die wedstrijden uitzonden.

Disney+ heeft intussen al duidelijk gemaakt dat het een vaste waarde wil worden in de uitzending van Europees voetbal, onder meer door de rechten van de Women’s Champions League binnen te halen. Die wedstrijden zijn te bekijken via een abonnement op het platform.

Als Disney+ straks officieel als uitzender wordt aangeduid, zal het zich wel aan bepaalde verplichtingen moeten houden. Zo moeten sommige wedstrijden verplicht vrij toegankelijk blijven. Matchen van Belgische clubs worden namelijk beschouwd als evenementen van groot maatschappelijk belang en moeten volgens de wet dus gratis beschikbaar blijven voor het brede publiek.





Hoe die Europese dekking precies zal worden ingevuld, moet nog duidelijk worden. Maar het past wel in een bredere evolutie waarbij nieuwe streamingplatformen, die vroeger weinig met sport te maken hadden, steeds meer grote competities naar zich toe trekken.