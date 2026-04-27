Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt

Bart Vandenbussche
Sporting Hasselt kroonde zich zondagavond tot kampioen in 1e Amateur, maar naast het sportieve feest blijft vooral de licentiezaak hét gespreksonderwerp. Voorzitter Rik Verheye blijft echter opvallend rustig onder de situatie.

“Ik had meer zorgen over de match van vandaag dan over de licentie", stelde Verheye na afloop bij Sporza. Ondanks het feit dat de club al twee keer een negatieve beoordeling kreeg van de Licentiecommissie, blijft het vertrouwen groot binnen de clubleiding.

De mede-voorzitter benadrukt dat Hasselt precies weet wat er nog moet gebeuren. “We weten heel goed wat we nog moeten doen en daar werken we hard aan. Zeg nooit nooit, maar we zijn heel positief dat het goedkomt", klonk het vastberaden.

Volgens Verheye ligt de focus momenteel vooral op administratieve zaken. “Ons stadion is al goedgekeurd. Nu gaat het vooral over documenten rond financiën en cashflow. Het is veel papierwerk, maar we weten wat er verwacht wordt.”

De club heeft nog één kans via een beroepsprocedure om de proflicentie alsnog binnen te halen. Intussen wordt er ook achter de schermen gewerkt aan de toekomst, met gesprekken met investeerders om de stap naar het profvoetbal mogelijk te maken.


Hoewel er dus nog werk op de plank ligt, overheerst het optimisme bij Verheye. De titel is binnen, en als ook het licentiedossier in orde komt, kan Sporting Hasselt zich opmaken voor een historisch avontuur in het profvoetbal.

Zo wordt Vincent Kompany dinsdagavond volledig geïsoleerd van Bayern

Trekt ex-Anderlecht-jeugdproduct naar... Club Brugge? Hij reageert op het verhaal

Spionage en een dreigend ontslag: Tedesco ontploft helemaal op persconferentie bij Fenerbahçe

Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng

Barcelona, Chelsea en Arsenal: Mika Godts lokt Europese topclubs naar Amsterdam met oog op toptransfer

Barcelona, Chelsea en Arsenal: Mika Godts lokt Europese topclubs naar Amsterdam met oog op toptransfer

Jens Petter Hauge: van flop bij KAA Gent tot een ster in de Champions League

Kompany naar Manchester City? Bayern laat heel duidelijk in zijn kaarten kijken

🎥 KV Mechelen zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we een groot probleem"

Kylian Mbappé zorgt voor nieuwe kopzorgen bij Real Madrid

Nieuwe tegenvaller voor Kompany in aanloop naar kraker tegen PSG: toptalent niet op tijd fit

Dit gaat gevolgen hebben! Malaise bij OH Leuven werkt zwaar op de zenuwen

Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

Cercle-doelman Warleson dankbaar na 100ste match: "Dat is het mooiste cadeau"

De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

Ex-coach Beerschot, Urbain Spaenhoven, doet straffe voorspelling over match tegen Patro

🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie"

Degryse is niet tevreden en doet tactisch voorstel aan De Mil

Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid?

Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn"

"Ik ben nog niet klaar": Man van de Match bij Club Brugge zit met dubbel doel

Stijn Stijnen voert de druk op en ontkracht fabeltje over Beerschot

Waarom Anderlecht niet moet rekenen op de grote terugkeer van Mbemba

Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert

Rode kaart voor Bayram? Scheidsrechter had totaal anders moeten ingrijpen

Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel

'Westerlo stuurt scouts naar nieuwe rechtsbuiten met stevig prijskaartje'

Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

Adnane Abid trekt lessen na gelijkspel tegen Genk: "We hebben ze te veel laten spelen"

Matthieu Epolo doet zijn verhaal over het omstreden planten van de vlag in Mambourg

Rik De Mil ziet een stijgende lijn bij KAA Gent: "Dat is het enige negatieve"

Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?" Reactie

Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?"

2e klasse

 Promotion Play-offs - Halve finales (T)
Luik FC Luik FC 20:30 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 20:30 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

