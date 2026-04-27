Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt

Sporting Hasselt kroonde zich zondagavond tot kampioen in 1e Amateur, maar naast het sportieve feest blijft vooral de licentiezaak hét gespreksonderwerp. Voorzitter Rik Verheye blijft echter opvallend rustig onder de situatie.

“Ik had meer zorgen over de match van vandaag dan over de licentie", stelde Verheye na afloop bij Sporza. Ondanks het feit dat de club al twee keer een negatieve beoordeling kreeg van de Licentiecommissie, blijft het vertrouwen groot binnen de clubleiding.

De mede-voorzitter benadrukt dat Hasselt precies weet wat er nog moet gebeuren. “We weten heel goed wat we nog moeten doen en daar werken we hard aan. Zeg nooit nooit, maar we zijn heel positief dat het goedkomt", klonk het vastberaden.

Volgens Verheye ligt de focus momenteel vooral op administratieve zaken. “Ons stadion is al goedgekeurd. Nu gaat het vooral over documenten rond financiën en cashflow. Het is veel papierwerk, maar we weten wat er verwacht wordt.”

De club heeft nog één kans via een beroepsprocedure om de proflicentie alsnog binnen te halen. Intussen wordt er ook achter de schermen gewerkt aan de toekomst, met gesprekken met investeerders om de stap naar het profvoetbal mogelijk te maken.



Hoewel er dus nog werk op de plank ligt, overheerst het optimisme bij Verheye. De titel is binnen, en als ook het licentiedossier in orde komt, kan Sporting Hasselt zich opmaken voor een historisch avontuur in het profvoetbal.