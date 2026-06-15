Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België

Rudi Garcia verscheen deze zondag rond 23u30 Belgische tijd (14u30 lokale tijd) voor de Belgische pers, aan de vooravond van België-Egypte. Daarbij had hij het onder meer over de tegenstander van de Rode Duivels, die hij zeker niet onderschat.

België begint aan zijn eerste match van het WK 2026 als favoriet, maar dat zal Rudi Garcia er niet toe aanzetten om voor de confrontatie met Egypte grote uitspraken te doen. "Het is een lastig te bespelen tegenstander en we hebben tot nu toe al ploegen in de problemen zien komen op dit WK", benadrukt de bondscoach van de Rode Duivels vanuit het Seattle Stadium.

Garcia is zich goed bewust van de kwaliteiten van Egypte. "Sommige van hun spelers komen uit voor topclubs in Europa. Marmoush en Salah hoef je al niet meer voor te stellen: zij zijn echte dreigingen, zeker in de omschakeling", klinkt het. "Egypte is een van de beste Afrikaanse ploegen: ze haalden de halve finale van de Afrika Cup, speelden gelijk tegen Spanje en verloren maar met een doelpunt verschil van Brazilië."

Rudi Garcia wil dat België de match in handen neemt

Maar het doel is duidelijk: winnen en de match controleren. "We kennen hun kwaliteiten en hun zwakke punten, en die willen we maximaal uitbuiten. Maar we willen ons vooral focussen op onze eigen sterktes en de hoofdrol opeisen in deze match", benadrukt Rudi Garcia, die hoopt dat hij dit openingsduel optimaal heeft voorbereid met de wedstrijden tegen Kroatië en Tunesië.

"Ik kan me baseren op die twee oefenmatchen om mijn basiself samen te stellen. Tussen Tunesië en Egypte zijn er misschien gelijkenissen: solide achterin en snel in de omschakeling naar voren", meent hij. "Maar een oefenmatch in een vol stadion thuis vergelijken met een eerste match op een WK-eindronde, dat kan gewoon niet."

Lees ook... Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit›

Voor Garcia wordt het dus meteen een belangrijke test. Niet alleen omdat België met drie punten aan het WK wil beginnen, maar ook omdat de bondscoach wil zien of zijn ploeg de juiste balans kan vinden tussen dominantie en waakzaamheid. Tegen een land als Egypte kan één moment van slordigheid genoeg zijn om in de problemen te komen.