Undav & co helpen Duitsland aan stevig statement
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Op het WK in de Verenigde Staten zijn we nu écht begonnen. De nacht van zaterdag op zondag bracht ons in totaal liefst vier wedstrijden. Schotland en Haiti speelden tegen elkaar een belangrijk duel met oog op de volgende ronde.
Duitsland pakt uit met eerste héél zware uitslag van het WK
Het Curaçao van Dick Advocaat stond voor zijn debuut op een wereldkampioenschap. De eerste opdracht was meteen tegen grootmacht Duitsland En al snel zou het verschil tussen het kleine landje en de Europese grootmacht duidelijk worden. Nmecha scoorde de 1-0 na een leuke collectieve actie door het centrum van de boter van Curaçao.
De Duitsers gingen daarop even op de lauweren rusten en daardoor liepen ze snel in het mis en zelfs de gelijkmaker. Nico Schlotterbeck kon een bal tot twee keer toe afblokken, maar op het schot van Livano Comenencia kon hij niet bij de bal en via Kimmich en Neuer belandde de bal in doel.
Duitsland maakt indruk tegen Curaçao
De gelijkmaker gaf de burger uit Midden-Amerika moed. Even leken ze zelfs de rust te kunnen houden, maar op een corner maakte Schlotterbeck er moederziel alleen alsnog 2-1 van. En op slag van rusten kon ook Havertz vanop de stip zijn goaltje meepikken na een fout op Nmecha.
Naast de broer van de ex-speler van RSC Anderlecht maakte ook Deniz Undav met een verleden bij Union SG indruk in de wedstrijd. Hij strooide met beslissende passes, acties en schoten en kon tussen de assists door met de 6-1 zijn persoonlijk orgelpunt plaatsen. Ook Musiala, Brown en nog een keertje Havertz maakten er 7-1 van. Het kon nog meer zijn, maar de Duitsers maakten wel meteen een statement. Al worden Ivoorkust en Ecuador toch andere koek.
Australië stunt tegen Turkije
De laatste van de vier wedstrijden in de eerste 'volledige nacht' van het WK voetbal heeft een eerste échte stunt opgeleverd. Turkije was vooraf favoriet tegen Australië, maar liet zich ringeloren door de Socceroos. Die haalden met 2-0 uit en hebben zo een erg verrassende driepunter gepakt.
Vlak voor Nestory Irankunda de 1-0 maakte voor Australië had Turkije halfweg de eerste helft nog een grote kans gehad, in de tweede helft maakte Connor Metcalfe er nog 2-0 van. Turkije was vooraf een te duchten tegenstander genoemd en hier en daar werd het zelfs als outsider voor WK-winst genoemd, maar het begint dus met een dreun aan het WK.
Op het WK in de Verenigde Staten zijn we nu écht begonnen. De nacht van zaterdag op zondag bracht ons in totaal liefst vier wedstrijden. Schotland en Haiti speelden tegen elkaar een belangrijk duel met oog op de volgende ronde.
Schotland en Haïti wisten beiden waar ze voor stonden. Met ook nog Marokko en Brazilië - die eerder gelijkspeelden tegen elkaar - in de groep was het voor beide ploegen van primordiaal belang om een driepunter te pakken.
Het nieuwe systeem op het WK maakt dat ook de beste derdes doorgaan naar de volgende ronde. En dus was het aan de Schotten en de Haitianen om uit te pakken met een zo goed mogelijk resultaat, zodat ze met drie punten al mogen dromen van de volgende ronde.
Schotland klopt Haiti met kleinste verschil
En dus kregen we twee vrij scherpe ploegen voor de kiezen in de beginfase, waarbij ook Haïti zich niet zomaar onbetuigd liet en via onder meer Pierrot tot een paar kansjes kwam. Het was met ook nog onder meer Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) en sowieso al een wedstrijd met heel wat 'Belgen' aan de aftrap.
Na de drankpauze nam Schotland de match stevig in handen en even later scoorde McGinn ook meteen een heel interessant en belangrijk doelpunt voor de Schotten. Er was wel wat meeval mee gemoeid, want de bal week meermaals af op het kader.
Schotland grijpt de macht in moeilijke groep
Wie had verwacht dat de wedstrijd daarmee helemaal zou openbreken? Die kwam bedrogen uit, want de rest van de eerste helft én de volledige tweede helft bleven de kansen in grote getale uit. Een moedig Haïti probeerde wel nog de bakens te verzetten, maar dat lukte niet.
Het bleef bij een 1-0 overwinning voor Schotland. Die lijken zo al zeker van de volgende ronde, al gaan ze nog twee lastige wedstrijden tegemoet. Voor de Midden-Amerikanen lijkt winnen op een WK al heel erg lastig te gaan worden. De tweede speeldag kan meer duidelijkheid brengen.
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