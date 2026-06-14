Undav & co helpen Duitsland aan stevig statement

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Op het WK in de Verenigde Staten zijn we nu écht begonnen. De nacht van zaterdag op zondag bracht ons in totaal liefst vier wedstrijden. Schotland en Haiti speelden tegen elkaar een belangrijk duel met oog op de volgende ronde.