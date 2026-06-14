Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken"

Jeremy Doku, de naam gaat over ieders lippen. En we kunnen u verzekeren: niet alleen over Belgische. Iedereen kijkt er naar uit om hem te zien spelen op het WK. Hijzelf heeft ook een persoonlijke missie: laten zien dat hij Gouden Bal-niveau aan kan. En dan gaat het over meer dan dribbelen.

Jeremy Doku, het is de man waar heel België zijn hoop op heeft gezet. Niet een klein beetje zelfs. Als hij zijn dag heeft - en dat gebeurt tegenwoordig heel regelmatig - is hij gewoon onstopbaar. 'Jerre' is het ultieme wapen en stilaan een huishoudnaam over heel de wereld. Zelf wil hij echter nog een dimensie toevoegen aan zijn spel vooraleer hij zichzelf als één van - of zelfs de beste - wingers ter wereld ziet.

Jeremy, tegen Tunesië waren wij op de perstribune aan het hopen dat je tijdens de rust binnen bleef. Ze waren je duidelijk aan het viseren met hun tackles. Iedereen hoopt dat jij volledig fit blijft.

"Ja, natuurlijk. Het waren grote, zware tackles, maar ik had geen angst. Ik ben daarna gewoon opgestaan en heb kunnen verder spelen. Het was niet zo erg. Mijn enkel is niet gedraaid."

Hoe kijk je naar zulke tackles? Zie je dat als een compliment omdat tegenstanders je koste wat het kost willen stoppen?

"Ik word niet echt boos. Natuurlijk hangt het af van de intentie. Als iemand gewoon probeert mij te pakken en stevig tackelt, dan heb ik daar geen probleem mee. Als de intentie slecht is, dan wel. Maar ik denk niet dat dat deze keer het geval was. Als ik dan tackles krijg, kan je dat misschien wel als een compliment zien. Dat maakt mij niet boos."



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Je hebt wel een goeie bodyguard. Kevin De Bruyne kwam wel meteen voor je op.

"Dat is mooi van Kevin. Dat hij voor mij opstaat op dat moment."

Heb je er geen seconde aan gedacht om geen risico's meer te nemen met het WK voor de deur?

"Nee, nee. Uiteindelijk is het voetbal. Ik ben een liefhebber van voetbal, ik wil spelen. Het was ook thuis, voor het thuispubliek. Ik wil gewoon plezier hebben. Het is niet omdat het WK eraan komt dat ik nu zou weglopen. Dan train ik ook niet meer, snap je?"

Horen die tackles gewoon bij jouw speelstijl?

"Ja, tackles komen er sowieso. Dat hoort erbij. In Engeland is dat ook vaak zo. Zoals ik zei: ik heb er niets aan overgehouden. Als je dribbelt en de bal lang aan je voeten houdt, dan hoort het erbij dat er soms frustratie ontstaat of dat er tackles komen die naast de bal zijn. Dan ben jij een beetje de pineut, maar dat hoort erbij."

Snap je dat er paniek ontstond toen je onlangs met ademhalingsproblemen de training moest verlaten?

"Ik snap dat op dat moment niet, want voor mij was dat niet zo erg. Ik lees niet echt de kranten, maar ik heb natuurlijk wel mensen in België. Mijn ouders vertelden mij wat er allemaal gezegd werd. Hoe weet iedereen dat opeens? Natuurlijk snap ik het wel. Het is een WK, een groot moment. Als zoiets gebeurt, schrikken mensen. Zeker als ze niet weten of je de dag erna weer gaat trainen. Maar ik ben blij dat alles nu opgeklaard is en dat iedereen weet dat alles oké is."

Veel mensen zien jou als een van de grote sterren van deze ploeg. Voel je dat zelf ook zo?

"Dat is moeilijk te zeggen. Natuurlijk weet ik dat er veel van mij verwacht wordt. Als je bij zo'n club speelt en de prestaties volgen, dan hoort dat erbij. Dat wil ik niet ontkennen. Maar ik ben altijd kritisch voor mezelf. Ik weet hoe een goede Jeremy eruitziet en hoe een slechte Jeremy eruitziet. Ik ga er alles aan doen om de beste versie van mezelf te zijn."

Voel je dat alles aanwezig is om de beste Jeremy te laten zien?

"Ja, alles is aanwezig. Dan komt het neer op de wedstrijden. Dan zullen we zien of het een goede Jeremy is of niet. Soms voel ik mij heel goed voor een wedstrijd en speel ik toch niet mijn beste match. Maar ik voel mij goed, ik ben in vorm en alles is aanwezig om er een goed WK van te maken en mijn steentje bij te dragen aan de ploeg."

Toby Alderweireld vergeleek jou met spelers als Michael Olise, Gouden Bal-niveau quoi. Zie je jezelf ooit op dat niveau?

"Eerst en vooral wil ik Toby bedanken dat hij dat zegt. Hij heeft met mij gespeeld. Maar ik weet één ding van mezelf: ik wil daar geraken en ik weet dat ik daar kan geraken. Als je dat aan mij vraagt of aan iemand anders, ga je altijd verschillende meningen krijgen. Maar ik weet waaraan ik moet werken zodat ik daar zonder discussie kom."

Waar moet je precies beter in worden?

"In mijn efficiëntie. Als ik kijk naar die spelers, dan heb ik ook kwaliteiten. We gaan niet zeggen dat zij beter zijn dan mij in alles. Maar ik weet dat zij in bepaalde zaken beter zijn dan ik, en dat is een feit. Tegenwoordig spelen statistieken een grote rol. Daar moet ik aan werken. Dan gaat het niet meer over meningen, maar over feiten."

Wie zijn de moeilijkste verdedigers om tegen te spelen?

"Dat is moeilijk. Want ik sta tegenwoordig bijna altijd twee tegen één. Echt één tegen één sta ik bijna nooit. Ik zeg altijd tegen mijn ploegmaats dat een aanvaller in een één-tegen-éénsituatie normaal gezien voorbij een verdediger moet geraken. Een verdediger weet niet waar je naartoe gaat, weet niet wanneer je vertrekt en ik ben sneller. Dat zijn al drie nadelen voor hem. Ik vind dat een aanvaller dan een voordeel heeft."

Maakt het voor jou een groot verschil of er één of twee verdedigers staan?

"Ja, dat hangt ervan af. Als ik tegen twee spelers sta, dan ga ik meestal niet gaan. Dan staat er ergens anders iemand vrij. Dat is ook het verschil tussen de Jeremy van nu en die van toen ik achttien was."

Je statistieken bij de nationale ploeg zijn de voorbije maanden sterk verbeterd. Wat is er veranderd?

"Ik denk dat ik meer mijn hoofd omhoog hou, meer rust heb aan de bal en mijn momenten beter kies. Misschien hebben tegenstanders ook meer schrik, ik weet het niet. Ik denk vooral meer maturiteit."

Ben je tevreden met die cijfers?

"Vijf goals en vijf assists in elf interlands is mooi. Maar als ik kijk naar die wedstrijd tegen Tunesië, dan waren er twee momenten waarop ik moest scoren. Eentje waar Charles mij de bal geeft en eentje waar Leandro mij de bal geeft. Dat bedoel ik net. Die acties moeten eindigen in een doelpunt of een assist."

Analyseer je zulke momenten achteraf nog vaak?

"Ja. Eerst blijft dat in mijn hoofd zitten. Daarna kijk ik de wedstrijd opnieuw. Hoe je een match beleeft en hoe het er op beeld uitziet, zijn twee verschillende dingen. Dan zie ik soms dat iemand vrij stond of dat ik iets anders had moeten doen. Als ik echt in die discussie wil zitten met de absolute top, dan moeten die momenten doelpunten of assists opleveren."

Wat wil je persoonlijk bereiken op dit WK?

"Ik ben tevreden als wij het als ploeg goed doen. Je kan individueel zo goed spelen als je wil, maar uiteindelijk moet je als team zo ver mogelijk geraken. Ik wil met de nationale ploeg zo ver mogelijk raken en mijn steentje bijdragen door hetzelfde te doen als de voorbije maanden."

Hoe verschilt dit toernooi van de vorige eindrondes?

"Er zijn nu natuurlijk meer jongeren. De sfeer zit goed. Als ik terugdenk aan het vorige WK, dan verloren we nog van Egypte in de voorbereiding. Dat is helemaal anders dan nu. We hebben gewonnen van Kroatië, een sterke ploeg, en daarna van Tunesië. Natuurlijk zijn het maar oefenwedstrijden, maar de sfeer zit goed en er zit veel kwaliteit in deze groep."

Heb je het gevoel dat België wereldkampioen kan worden?

"Niet per se op die manier. Uiteindelijk heeft iedereen op een WK het gevoel dat hij wereldkampioen kan worden. Wij denken vooral dat we er goed inzitten. Als iedereen blijft doen wat hij nu doet, dan ligt het aan ons. Maar we weten ook dat er op een toernooi veel meer komt kijken dan alleen sfeer."

Je speelde op het vorige EK amper 18 minuten. Hoe kijk je daarop terug?

"Ik was toen een jaar lang geblesseerd geweest en niet bij de nationale ploeg geweest. Dat ik er überhaupt bij was, was op dat moment niet vanzelfsprekend. Natuurlijk vond ik het jammer dat ik maar achttien minuten speelde. Misschien was ik er nog niet klaar voor. Maar ik denk wel dat ik in die achttien minuten heb laten zien dat ik iets kon bijdragen."

Krijg je volgens jou genoeg internationale erkenning?

"Dat is moeilijk om te zeggen. Hoe meet je zoiets? Ik lees geen artikels en ik zit niet op sociale media. Instagram verwijder ik vaak zelfs. Vandaag ben je hier en morgen kan het anders zijn. Ik wil niet dat dat in mijn hoofd kruipt. Ik doe gewoon mijn ding."

Zie je jezelf als een leider binnen deze groep?

"Als we het moeilijk hebben, ga ik proberen op mijn manier een oplossing te zoeken. Door de bal te vragen, een actie te maken of uit het niets iets te creëren. Of misschien een fout uit te lokken zodat de ploeg weer wat ademruimte krijgt. Verstoppen? Nee, dat doe ik niet."

Ben jij de belangrijkste speler van deze selectie?

"Nee. Iedereen is belangrijk op zijn positie. Ik ben niet belangrijker dan de doelman of iemand anders. We kunnen niet met tien spelen."

Behoor jij tot de beste flankspelers ter wereld?

"Ik speel bij een grote club en ik doe het daar niet slecht. Dus natuurlijk weet ik dat ik bij die namen hoor. Maar dat is niet aan mij om te zeggen. Er zijn veel goede flankspelers. Kvaratskhelia, Olise, Musiala... Er zijn veel spelers waar je naar kijkt en dingen van kan leren."

Volg je wie jouw rechtstreekse tegenstander zal zijn?

"Niet echt. Meestal kijk ik daar tien minuten voor de opwarming eens naar op de tablet. Maar dat maakt voor mij niet veel uit."

Je verwacht binnenkort je eerste kind. Komt je familie naar het WK?

"Nee, ze gaan niet komen. Dat is te ver met de zwangerschap."

Zou je eventueel terugkeren als de geboorte tijdens het WK plaatsvindt?

"Dat hangt ervan af wanneer het gebeurt, maar het is mijn eerste kindje. Als je mij vraagt wat ik wil, dan wil ik er sowieso bij zijn. Niemand wil de geboorte van zijn eerste kind missen. Maar ik weet ook dat er bij voetbal veel komt kijken. Gelukkig houdt de bond rekening met de situatie van de spelers, dus we zullen zien wat mogelijk is."

Kan België wereldkampioen worden zonder jou?

"Ik weet het niet. Iedereen is vervangbaar. De ene misschien wat makkelijker dan de andere."

Bedankt Jeremy!